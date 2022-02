per Mail teilen

Besondere Grünpflanzen: Zimmerpflanzen sind nicht nur Hingucker, sie sind gut für unser Wohlbefinden. Hier stellen wir die schönsten Zimmerpflanzen vor.

Mit einer Grünpflanze können wir uns ein bisschen Natur in die eigenen vier Wände holen. Das frische "Grün" ist gut fürs Auge und die Seele. Es gibt eine große Auswahl für jeden Geschmack. Wir stellen die 8 schönsten Zimmerpflanzen vor.

1. Tropische Kletterpflanze mit riesigen Blättern: das Fensterblatt

imago images Westend61

Das Fensterblatt (Monstera deliciosa) ist eine tropische Kletterpflanze mit riesigen, bis zu 30 Zentimeter großen, geschlitzten Blättern, die wir an einem dicken Moosstab oder an Seilen bis zur Decke hinaufwachsen lassen können. Zur Zeit feiert das dekorative Gewächs als Motiv auf Tapeten und Rollos ein Revival. Die echte Pflanze ist natürlich unschlagbar! Das Fensterblatt ist sehr robust, sollte aber nicht am dunkelsten Platz stehen. Falls Sie Platz für eine große Zimmerpflanze haben, könnte die Monstera die richtige Wahl sein!

2. Violett und dekorativ: der Dreiecksklee

Getty Images imagebroker

Die Pflanze mit den herzförmigen violetten Blättern (Oxalis triangularis) sieht wegen ihrer besonderen Farbe toll aus und ist obendrein auch sehr pflegeleicht. Der Dreiecksklee mag es halbschattig bis schattig. Von Mai bis August blüht er und erfreut uns mit rosafarbenen Blüten.

Zimmerpflanzen verbessern Raumluft und mindern Stress Die Pflanzen sind aber weit mehr als nur grüne Gestaltungselemente unserer Einrichtung. Sie schaffen eine positive Atmosphäre und mindern Stress. Luftreinigende Zimmerpflanzen sorgen zudem für eine bessere Raumluft, indem sie Giftstoffe herausfiltern, Sauerstoff abgeben und für eine bessere Luftfeuchtigkeit sorgen. Mit diesen Eigenschaften sind die grünen Blattpflanzen im Topf also immer eine gute Idee, gerade in Zeiten des Homeoffice. Denn sie steigern auch unsere Konzentration und Arbeitsleistung.

3. Hängend oder kletternd: die Efeutute

Die Efeutute (Epipremnum aureum) kann sowohl als Ampelpflanze oder Hängepflanze eingesetzt werden. Im Geschäft wird sie meist als Topfpflanze angeboten, die an einem Moosstab wächst. Die Efeutute mag es ganzjährig warm bei circa 20 Grad Celsius. Im Winter sollte die Raumtemperatur nicht unter 16 Grad Celsius fallen. Sie bevorzugt helle bis halbschattige Standorte, aber Zugluft mag sie nicht.

Die Zimmerpflanze sollte am besten gleichmäßig leicht feucht gehalten werden. Wenn man aber mal vergisst sie zu gießen, dann verzeiht sie das auch. Die Efeutute ist also die ideale Zimmerpflanze für all jene, die öfter weg sind oder nicht regelmäßig ans Gießen denken.

4. Pflanzenklassiker neu in Mode: die Geigenfeige

imago images Westend61

Die Geigenfeige (Ficus lyrata) ist eine Ficus-Art mit den größten Blättern. Die können bis zu 40 Zentimeter lang werden und sehen tatsächlich aus wie ein "zusammengepresster" Geigenkasten. Diese üppige Zimmerpflanze hält sich erstaunlicherweise prächtig in unseren eher lufttrockenen Zimmern.

5. Welche Zimmerpflanze braucht wenig Licht: die Glücksfeder

imago images Westend61

Wenn es sehr pflegeleicht sein soll, dann ist die Glücksfeder (Zamioculcas) mit ihren glänzenden Fiederblättchen toll. Sie wächst langsam, kommt mit ganz wenig Licht aus und er braucht nicht viel Wasser: Wenn wir mal zwei oder sogar drei Wochen vergessen ihn zu gießen, dann nimmt uns "Zamio" das nicht mal übel!

6. Originell und fast runde Blätter: die Ufo-Pflanze

imago images Westend61

Die Ufo-Pflanze (Crassula) auch chinesischer Geldbaum genannt sieht originell aus mit ihren fast kreisrunden Blättern. Sie mag gleichbleibende Feuchtigkeit, aber Achtung: Staunässe verträgt sie gar nicht! Und damit sich die Blätter nicht zu einseitig Richtung Sonne neigen, sollte man die Pflanze regelmäßig alle zwei Wochen um etwa ein Viertel drehen.

7. Beliebte Zimmerpflanze und gut zu vermehren: die Grünlilie

Die Grünlilie (Chlorophytum comosum) mit den schmalen grün-weißen Blättern ist eine beliebte und pflegeleichte Zimmerpflanze und immer noch sehr empfehlenswert: Hübsch anzuschauen, gut zu vermehren und so pflegeleicht, dass sie als Symbol für Beständigkeit gilt, für friedliches Miteinander und Glück.

8. Panaschierte lange Blätter: die Korbmarante

imago images Shotshop

SWR4 Gartenexperte mag die Calathea sehr gerne. Man findet sie auch unter dem deutschen Namen Korbmarante. Sie hat sehr schön gezeichnete, ungefähr 20 Zentimeter lange Blätter, die weiß oder gelb panaschiert sind, manchmal mit rötlichen Unterseiten.

Die Zimmerpflanze ist robust und pflegeleicht. Besonders wichtig ist aber der richtige Standort. Zugluft bekommt ihr nicht und als Urwaldpflanze gefällt es ihr auch nicht in der prallen Sonne. Trotzdem sollten Sie die Pflanze nicht in die dunkelste Ecke stellen. Gleichmäßige Feuchtigkeit (keine Staunässe) ist wichtig. Gerade in der Hauptwachstumszeit von März bis August alle zwei Wochen etwas Flüssigdünger beim Gießen und alle zwei bis drei Jahre umtopfen mit frischer Blumenerde.