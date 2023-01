Diese Sträucher wecken schon im Winter Frühlingsgefühle

Winterblühende Sträucher wie die Schmuck-Mahonie oder die Chinesische Winterblüte bringen schon früh Farbe in den Garten. Da kommen garantiert erste Frühlingsgefühle auf.

Diese Frühblüher sind für Ihren Garten geeignet

Der Strauch, der außerhalb der Blütezeit eher unscheinbar ist, wird etwa zwei Meter hoch und wächst breit buschig. Blüten: Was ihn so attraktiv macht, sind die cremeweißen Glockenblüten, die etwa drei bis vier Zentimeter groß werden, in dichten Büscheln stehen und intensiv nach Veilchen duften.

Die Blüten der Winter-Duft-Heckenkirsche duften nach Veilchen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Bildagentur-online/McPhoto/Muell | Bildagentur-online/McPhoto/Muell

Sie wird bis zu drei Meter hoch und wächst straff aufrecht, etwas sparrig verzweigt. Blüten: Ihre hellgelben Blütenglöckchen, die am Blütengrund etwas Purpur zeigen, verströmen einen süßlich-würzigen Blütenduft, der unweigerlich nach Frühling duftet.

Bei extremen Minustemperaturen wirft sie zwar die schon leicht geöffneten Blüten ab - aber das macht fast nichts, denn es sind viele Knospen in Reserve vorhanden. Standort: Der Standort sollte warm und geschützt sein, gleichzeitig sollte aber genügend Sonne hinkommen, zum Beispiel in einer Gebäudeecke.

Die kleinen Blütenglocken der Chinesischen Winterblüte verbreiten einen süß-würzigen Duft. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zhou Jianping/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa | Zhou Jianping

Sie wird etwa eineinhalb Meter hoch und breit und wächst wenig verzweigt. Blätter: Die Blätter sind immergrün, glänzend und haben leichte Dornen.

Die Blüten werden bis zu 30 Zentimeter groß und stehen aufrecht. Sie sind leuchtend gelb und stehen zu mehreren zusammen wie ein Blumenstrauß. Das ist von Dezember bis in den April hinein ein echtes Naturschauspiel. Und dazu verströmen sie an windstillen, milden Wintertagen einen süßlichen Duft. Gift: Verschiedene Teile der Mahonie, wie die Wurzeln und die Beeren, sind schwach giftig. Beim Verzehr größerer Mengen können Magenverstimmungen auftreten.

Die Schmuck-Mahonie mit ihren vielen kleinen, gelben Blüten picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / Photoshot | Michael Warren

Deshalb blühen diese Sträucher schon im Winter

Die frühe Blüte ist eine geschickte Strategie, denn es gibt zu dieser Zeit kaum Blütenkonkurrenz. Allerdings muss die Blütezeit dafür ziemlich lang sein, denn die Tage im Januar und Februar, an denen die Bienen und andere bestäubende Insekten fliegen können, sind natürlich ziemlich rar. Um die Blüten bei starkem Frost vor dem Erfrieren zu schützen, wenden die Pflanzen einen Trick an: Der Zuckergehalt in den Zellen ist so hoch, dass die Blüten nicht platzen und dadurch problemlos die kalten Tage und Nächte überstehen können.

Das können Sie beachten bei der Auspflanzung im Frühjahr Die genannten Sträucher gibt es in der Baumschule oder im guten Gartencenter zuverlässig im Angebot. Wenn Sie im Frühjahr pflanzen wollen, dann kaufen Sie die Frühblüher am besten schon Anfang März, dann können Sie vielleicht noch die letzten Blüten sehen und einen guten Eindruck davon bekommen.

Das müssen sie über kleine Sträucher für Balkon und Terrasse wissen

Der Kahle Scheinhasel mit seinen gelben Blüten im Frühjahr picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Stefan Sauer

Auch auf dem Balkon und der Terrasse können Sie den Vor-Frühling zu sich holen - mit kleinen Sträuchern, die sich gut auf Dauer im Pflanzgefäß kultivieren lassen.

Der Scheinhasel ist ein kleiner Strauch, der nur maximal eineinhalb Meter hoch wird und ab Ende Januar viele kleine schwefelgelbe Blüten hat. In einem Pflanzgefäß, das mindestens 20 Liter Erdinhalt haben sollte, kann der Scheinhasel über viele Jahre lang gedeihen. Wichtig ist, dass Sie regelmäßig gießen und düngen.