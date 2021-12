Acht neue Gesellschaftsspiele 2021 für Freunde und Familie

per Mail teilen

Spaß und Spannung für lange Winterabende gesucht? Wir stellen acht neue Karten-, Würfel- und Brettspiele vor, die einfache Regeln haben und höchstens 30 Minuten dauern. Perfekt für eine Spielerunde mit Freunden oder in der Familie!

„High Score“ - Würfelspiel mit „Zack-und-weg-Abrechnung“

Ein lustiges Spiel mit Freunden, ein Würfel-Wettkampf in der Familie, der ohne großes Zählen oder Aufschreiben der Ergebnisse gespielt ist? Genau das bietet „High Score“. Wie der Name ahnen lässt, versucht jeder Spielende die höchste Punktzahl, den Highscore, der Runde zu erreichen. Für jede Runde gibt es genaue Vorgaben, mit wie vielen Würfeln gewürfelt werden darf und was das zu erreichende Ziel ist (manchmal ist es eine Straße, manchmal Würfelpaare...).

Pressestelle Kosmos "High Score" von Reiner Knizia Bewertung: 5 von 5 Spieleranzahl: 2 – 5 Personen Altersempfehlung: ab 8 Jahren Spieldauer: ca. 30 Minuten Spieleart: Würfelspiel Verlag: Kosmos Preis: etwa 15 Euro

Würfelspiel mit unkomplizierter Wertung

Wer an der Reihe ist, entscheidet selbst, wie oft weiter gewürfelt wird. Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, wird es auf einer Zählleiste mit einem Steinchen markiert. Und diese Zählleiste ist der besondere, weil besonders einfache Clou. Denn jeder markiert sein Ergebnis und am Ende der Runde guckt man drauf. Wer vorne ist, bekommnt den goldenen 3-Punkte-Chip, die nächsten noch 2 Punkte und 1 Punkt. Danach heißt es „Zack und weg“ mit den Steinchen, neue Runde, neue Wertung.

Kein lästiges Addieren der Ergebnisse, kein kompliziertes Merken von Punkten: Diese schnelle Wertung unterstützt den insgesamt einfachen und flotten Eindruck des Spiels. Es sollte in keinem Reisegepäck fehlen!