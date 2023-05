Pfirsichsalbei: Mit wenig Pflege Farben und Duft für den Balkon

per Mail teilen

Pfirsichsalbei ist pflegeleicht und robust, er blüht und duftet - und er ist sogar essbar. Für SWR4 Gartenexperte Volker Kugel ist es eine ideale Pflanze für Balkon und Terrasse.

Deshalb passt Pfirsichsalbei gut auf Balkon und Terrasse

Ist Pfirsichsalbei essbar?

Der richtige Standorte für Pfirsichsalbei

Wie pflegt man Pfirsichsalbei?

Ist Pfirsichsalbei winterhart?

Wie kann man Pfirsichsalbei vermehren?

Wie passt der Pfirsichsalbei zu anderen Pflanzen?

Der Pfirsichsalbei ist die "Balkonpflanze des Jahres 2023"

Pfisichsalbei eignet sich bestens für den Balkon. picture-alliance / Reportdienste WILDLIFE/D.Harms

Der Pfirsichsalbei (Salvia greggii), auch Herbstsalbei genannt, ist ein besondere Pflanze. Denn der Salbei punktet gleich in vielerlei Hinsicht auf dem Balkon oder der Terrasse:

Er hat einen herrlichen Duft und bietet ein intensiv fruchtiges Aroma ,

und bietet ein intensiv , er ist ein Dauerblüher bis in den Herbst hinein,

bis in den Herbst hinein, er zieht Bienen, Wildbienen und andere Insekte n geradezu magisch an und

n geradezu magisch an und er eignet sich damit bestens für den Balkonkasten als Sommerblume, da er nur 20 bis 25 Zentimeter hoch wird.

Wer denkt, dass Salbei immer violett sein muss - weit gefehlt! Diesen Pfirsichsalbei gibt's gleich in vier Farben. Sie haben also die Wahl zwischen Exemplaren in violett, kirschrot, hell- und dunkelrosa.

Pfirsichsalbei hat einen schönen Mehrwert: Er ist essbar - sowohl die Blüten als auch die Blätter der jungen Triebe. Beides eignet sich zum Beispiel wunderbar als Salatdeko. Der Tee aus den Blättern soll magenstärkend wirken und wegen seines leicht bitteren Geschmacks die Verdauung anregen.

Der Pfirsichsalbei liebt einen warmen, sonnigen Standort, aber auch im Halbschatten bei wechselnder Sonne gedeiht er gut. In seiner nordamerikanischen Heimat Texas und Mexiko wachsen die "duften Lippen" als mehrjähriger Strauch. Ideal ist ein windgeschützter Standort.

Gießen ist unproblematisch, da ist der Pfirsichsalbei nicht anspruchsvoll. Er verträgt sogar kurze Phasen der Trockenheit.

Im Balkonkasten oder Pflanzgefäß braucht der Pfirsichsalbei eine regelmäßige Düngung, nachdem er eingewurzelt ist - also nach ungefähr zwei Wochen. Entweder Sie geben einen Balkonpflanzen-Dauerdünger oder düngen alle zwei Wochen mit Flüssigdünger über das Gießwasser. Besondere Krankheiten oder Schädlinge sind beim Pfirsichsalbei nicht bekannt.

Tipp: Nach dem Pflanzen erstmal sparsam gießen Wenn Sie Ihre farbenfrohen Balkonkästen und Pflanzgefäße fertig bepflanzt haben, sollten Sie anfangs nicht zu üppig gießen. Aus einem einfachen Grund: Wenn Sie Ihre frisch gesetzten Schönheiten luxuriös mit viel Wasser verwöhnen, dann haben diese keine Veranlassung, schnell neue Wurzeln zu bilden, um nach Wasser zu suchen. Im Hochsommer kann sich das rächen, denn Sie müssen öfter zur Gießkanne greifen, weil die Pflanzen für den hohen Wasserbedarf bei Hitze zu wenig Wurzeln haben. Seien Sie also am Anfang etwas sparsam mit dem Wasser.

Der Pfirsichsalbei ist draußen im Beet, auf der Terrasse oder auf dem Balkon nicht winterhart. Man kann ihn so überwintern wie Geranien: kühl und trocken stellen im Winterquartier und dann ab Februar wieder zum Leben erwecken. Vor dem Einstellen ins Winterquarter empfiehlt es sich, den Pfirsichsalbei zurückzuschneiden - und zwar an den Stellen, an denen die jungen Triebe aufhören.

Pfirssichsalbei braucht nicht viel Pflege. SWR Volker Kugel

Tipp: So blüht der Pfirsichsalbei üppiger Die lang anhaltende Blüte wird noch üppiger, wenn Sie ab und zu die verblühten Einzelblüten abzupfen. Das geht ganz einfach mit der Hand, ohne Einsatz der Gartenschere. Die blühende Pflanze sieht dann schöner aus. Aber auch wenn das Verblühte dranbleibt, kommen immer wieder neue Blüten nach.

Das Vermehren durch Stecklinge im Juni oder Juli ist möglich, aber schwierig. Die bis zum Herbst entstehenden Jungpflanzen sind eher weich und müssten über Winter in einem Gewächshaus stehen, um richtig auszureifen.

Schöne Kombination im Balkonkasten: vier Farbvarianten des Pfisichsalbeis mit lila-weißen Wandelröschen SWR Volker Kugel

Den violett blühenden Pfirsichsalbei würde ich mit gelben Blumen und Ton in Ton mit passenden violetten Arten kombinieren, also zum Beispiel mit dem gelben Zweizahn, dem hellgelben Husarenknopf und dem blau-violetten Eisenkraut.



Zu dem kirschrot blühenden Pfirsichsalbei passen weiße Schneeflockenblumen, weiße Gänseblümchen und weinrote Kapblumen. Diese Kombination ergibt ein tolles Gesamtbild.

In einen ein Meter langen Balkonkasten passen insgesamt zehn Pflanzen. Ich würde zwei bis drei Stücke je Sorte empfehlen, ganz nach ihren Vorlieben. Insgesamt gilt: Lassen Sie sich inspirieren und gestalten Sie dann nach Lust und Laune.

Seit dem Jahr 2004 vergibt der Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen den Titel "Beet- und Balkonpflanze des Jahres". Volker Kugel selbst sitzt in der Jury neben anderen Profigärtnern und Wissenschaftlern der Uni Stuttgart-Hohenheim.

Die Jury legt bei ihrer Auswahl Wert auf die Blühdauer, geringen Pflegeaufwand und gute Widerstandskraft gegenüber Krankheiten und Schädlingen. Die Insektenfreundlichkeit ist ein weiterer Faktor, der in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Und da hat der Pfirsichsalbei die Balkonpflanze des Jahres 2023 etwas zu bieten.