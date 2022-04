Wir haben hier ganz viele Osterdeko-Ideen für Sie gesammelt, die 2022 angesagt sind und die Sie selber basteln können. Vom Eierkranz bis zur Tischdekoration ist alles dabei.

Eierkranz in schwarz-weiß

Normalerweise geht es an Ostern eher bunt zu, aber die Kombination schwarz-weiß ist auch 2022 immer noch angesagt. Für diesen Eierkranz benötigt man einen halben Styropor-Ring als Grundlage und dann jede Menge Eier. Wenn Ihr Osterkranz haltbarer sein soll, dann nehmen Sie einfach weiße Deko-Eier aus Kunststoff, so sparen Sie sich auch das Ausblasen. Dann brauchen Sie noch schwarze Farbe und einen Pinsel.

Die Hasen und Herzen in diesem Beispiel wurden geplottet, also aus einer Folie ausgestanzt. Wer das Zubehör dazu nicht hat, der kann die Ostermotive entweder mit Farbe aufmalen oder Osteraufkleber in schwarz-weiß verwenden. Die fertig gestalteten Eier kleben Sie am besten mit einer Heißklebepistole an den Kranz. Um die Lücken aufzufüllen eignen sich kleine Wachteleier aus Kunststoff und Perlhuhnfedern.

Falls Sie echte Eier für den Kranz verwenden wollen, haben wir hier noch Tipps, worauf Sie beim Ausblasen von Eiern achten sollten.

Osterhase im Körbchen

Ein echter Hingucker ist dieses schöne Osterkörbchen. Für dieses Arrangement braucht man eine schlichte weiße Hasenfigur aus Beton, Raysin oder Porzellan, schwarze und weiße Federn, Wachteleier, Weidenkätzchen-Zweige, Steckmasse und ein Körbchen.

Steckmasse bzw. Steckschaum zuschneiden und in das Körbchen legen, den Hasen in der Mitte mit Heißkleber befestigen. Die Weidenkätzchen-Zweige und die Federn drumherum in die Steckmasse stecken. Zum Schluss die Eier mit Heißkleber festkleben. Wenn sich die Federn schlecht in die Steckmasse stecken lassen, einfach mit feinem Silberdraht umwickeln und verlängern und das Draht in die Masse stecken.

Wabeneier aus Papier basteln

Ein Osterstrauß mit Eiern dran gehört einfach zu Ostern dazu. Wer in diesem Jahr seinem Osterstrauß mal eine andere Note verleihen möchte, kann die Zweige mit Wabeneiern dekorieren. Die Eier aus Papier gibt es bereits fertig zu kaufen. Man kann sie aber auch aus dünnem Papier selber basteln. Das ist auch eine schöne Bastelidee für Kinder. Wie man solche Wabeneier hinbekommt, sehen Sie in der Schritt-für-Schritt-Anleitung im Video.

Nicht viel Zeit? Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie schnell und einfach bunte Ostereier aus Papier basteln!

Osterdeko nähen: Karotten und Stoff-Hühner

Der Osterhase wird diesen Osterstrauß lieben. Da hängen nämlich keine Eier, sondern Karotten dran. Für die Stoff-Karotten brauchen Sie Stoff in frühlingshaften Farben, grünen Filz, Bindfaden, Füllwatte sowie Nadel und Faden. Wer eine Nähmaschine hat, ist hier im Vorteil. Viel Spaß beim Nachnähen.

Wer seinen Strauß lieber mit Hühnern dekorieren will, für den gibt es hier eine tolle Anleitung für dekorative Stoff-Hühnchen.

Häuser-Trend setzt sich auch zu Ostern fort

Lichterhäuser aus Porzellan waren zu Weihnachten sehr angesagt, aber auch Varianten aus Metall oder Holz. Dieses Beispiel zeigt, dass man die kleinen Häuser auch zu Ostern prima einsetzen kann. Diese hier wurden aus Raysin gegossen. Das ist ein Gießpulver auf Gipsbasis, das mit Wasser angerührt wird. Mit Farbpigmenten kann man die Deko-Objekte auch einfärben.

Wer so etwas nachbasteln möchte, braucht dafür Raysin, die entsprechende Gießform, eine Plastikschüssel zum Anrühren und ein Hölzchen zum Umrühren. Ist das Objekt getrocknet, kann man mit feinem Schleifpapier Unebenheiten abschleifen. Die Schrift am besten aufkleben und noch ein paar österliche Streuteile aus Holz besorgen und draufkleben. Fertig ist die Osterdeko, die sich auch sehr gut als Geschenk eignet.

Osterdeko mit Trockenblumen

Trockenblumen sind nach wie vor sehr beliebt. Man findet sie daher auch bei der Osterdekoration wieder. Eier aus Holz zum Aufstellen lassen sich mit getrockneten Gräsern und getrockneten Blumen schön verzieren.

Dieses eingerahmte Osterbild wird durch die trockenen Blumen aufgewertet und wird dadurch dreidimensional.

Auch die Osternester lassen sich mit Federn und getrockneten Blumen schön gestalten. Aber auch Metallringe für eine frühlingshafte Fensterdekoration lassen sich super mit trocknen Blumen gestalten.

Osterhasen basteln für die Ostertafel und zum Verschenken

Diese Osterhasen aus Tonpapier sind so einfach nachzubasteln und eine tolle Geschenkidee. Man kann die Hasen aber auch zur Tischdekoration für die Feiertage verwenden. Für diese Bastelidee braucht man Tonpapier, ein Teppichmesser, eine Schere, Aufkleber und Schokoriegel.

Alles was Sie zum Basteln brauchen, bekommen Sie im Bastelbedarf oder im Internet.