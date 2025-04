Mit hübschen Erdbeermotiven können Sie bei sich zu Hause die Erdbeersaison einläuten. Zitronen zaubern italienisches Sommerflair in die Wohnung. Lassen Sie sich einfach inspirieren!

Wenn Sie nach Ostern Ihre Wohnung neu dekorieren wollen, dann haben wir da ein paar farbenfrohe Ideen für Sie.

Gelb und Pink sind angesagt

Social-Media-Beitrag auf Instagram von missberry_loves

Rot oder Pink lassen sich prima mit Gelb kombinieren. Diese knalligen Farben sorgen für Frische und gute Laune. Man kann sich die Farben in Form von Kerzen, Kissen, Vasen und frischen Schnittblumen in die eigenen vier Wände holen. Und plötzlich hat das Wohnzimmer einen völlig neuen Look, der schon sehr sommerlich ist. Wer nichts Neues kaufen will, kann alte Vasen upcyceln mit Sprühlack oder Porzelanfarben. Vielleicht entdecken Sie aber auch auf dem Flohmarkt eine hübsche Vase für wenig Geld.

Gelb, zitronig, spritzig

Zitronen sind das perfekte Deko-Thema nach Ostern. Ergänzt mit allem, was sonst noch gelb ist, zum Beispiel Blumen und Servietten. Auch kulinarisch kann man sich auf das Thema einlassen mit Zitronenlimonade , Zitronentörtchen mit Baiserhaube oder Zitronentarte. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Zitronendruck für Tischdecken, Servietten und mehr

Social-Media-Beitrag auf Instagram von katimakeit

Mit Hilfe der Stempeltechnik kann man Tischdecken, Tischläufer, Servietten oder Kissen mit Zitronen selbst bedrucken. Dafür braucht man Textilien aus Leinen oder Baumwolle, Textilfarbe und eine frische Zitrone als Stempel. Wie man genau die Zitronenmotive auf Stoff zaubert und was zu beachten ist, das erfahren Sie im Video.

Zitronenkerzen mit Duft

Social-Media-Beitrag auf Instagram von lifehackerin

Hübsch sind auch diese Zitronenkerzen. Hierfür wird Wachs in ausgehöhlte Zitronenhälften gegossen. Wichtig ist, dass man Dochthalter für Kerzen verwendet, damit der Docht nicht versinkt oder schief festtrocknet. Damit die Kerze auch duftet, kann man ein paar Tropfen Zitronenöl zum Wachs dazugeben.

Zitronengirlande basteln

Social-Media-Beitrag auf Instagram von honigkukuk

Für diese witzige Girlande muss man aus Tonpapier Zitronen und Orangenscheiben ausschneiden. Aus Obst-und Gemüsenetzen werden Quasen abgeschnitten und abwechselnd an die Girlande gebunden. Eine Bastelidee, ideal auch für Kinder.

Urlaubsflair mit Zitronen

Social-Media-Beitrag auf Instagram von despina2014

Eine schöne Idee ist es auch, ein Bild aufzustellen, dass Urlaubsgefühle weckt. Vielleicht gibt es ja ein schönes Urlaubsfoto zum Aufstellen oder man sucht sich ein gutes Motiv und malt es selbst. Dazu passend kann man noch ein Orangenbäumchen daneben stellen und fertig ist ein neuer Look.

Südliches Flair mit Zitronenvase und kräftigen Farben

Social-Media-Beitrag auf Instagram von missberry_loves

Zum Zitronen-Thema passt vor allem auch so eine hübsche Vase. Vielleicht finden Sie etwas Ähnliches. Kombiniert mit anderen Vasen, Kerzen und Bildern in kräftigen Farben kann man seine Wohnung damit schnell und effektiv aufpeppen.

Erdbeeren aus Filz

Social-Media-Beitrag auf Instagram von aoife_and_me

Wer ein paar Erdbeeren bei sich zu Hause verteilen möchte, der kann sich diese hübschen Erdbeeren aus Filz basteln. Dafür braucht man rosafarbenen, roten und grünen Filz, Füllwatte und Garn in Rot, Rosa, Schwarz und eine Kordel zum Aufhängen.

Aus den genähten Filzerbeeren können Sie auch eine Girlande basteln oder Sie nehmen Filzwolle und filzen viele kleine Erdbeeren wie auf dem Bild. Es gibt also viele Möglichkeiten.

Frühlingsblumen in der Erdbeer-Vase

Social-Media-Beitrag auf Instagram von el_mundo_de_amelie

Diese Kombination verbreitet richtig gute Laune im Wohnzimmer. Eine rote Erdbeere als Vase, gefüllt mit frischen Tulpen.

Nostalgisch: Erdbeerlook für den Tisch

Social-Media-Beitrag auf Instagram von cooneynest

Wer den englischen, nostalgischen Einrichtungsstil liebt, der kann sich mal nach Erdbeermotiven auf Tassen, Tellern, Teekannen und Kerzen umschauen. Ein paar künstliche Blüten und Dekoerdbeeren lassen sich prima dazu kombinieren.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von cooneynest

Wer nicht genug von den Erbeeren bekommen kann, der kann auch zur passenden Tischdecke greifen. Oder man greift das Motiv farblich mit roter Tischdecke, Servietten oder Kissen auf.