Bunte Deko für Fasching, Fastnacht & Karneval basteln

Zu Fasching haben wir bunte und lustige Fensterdeko, Kränze, Clowns aus Papier und Filz und Girlanden zum Nachbasteln zusammengestellt.

Fasching für die Vase

Diese Dekoidee für die tollen Tage ist so schön anzuschauen und dennoch einfach nachzubasteln. Man braucht eigentlich nur drei Dinge: eine Vase, Äste und bunte Pompons. Die Pompons werden einfach an die Äste geklebt und fertig ist die hübsche Fastnachtsdekoration.

Konfetti-Windlicht für gemütliche Stunden

Zum Fasching muss es natürlich bunt sein, sehr bunt. Für diese Dekoidee braucht man deshalb buntes Konfetti, transparenten Bastelleim und ein einfaches Windlicht. Gegebenenfalls reicht auch ein größeres Einmachglas.

Das Glas wird außen mit Bastelleim bestrichen und dann das Konfetti aufgeklebt. Alternativ kann man auch Glitzer, kleine bunte Styroporkugeln oder bunte Pompons außen aufkleben – Hauptsache bunt.

Ballons mit Glitzer verschönern

An Fastnacht darf es auch ruhig etwas glitzern. Ballons kann man daher mit Glitzer aufpeppen. Dazu verwendet man am besten Bastelleim und streut dann das Glitzer darüber und wartet, bis der Leim getrocknet ist.

Farbenfrohe Kränze zum Aufhängen zur Fastnacht

Für diese schöne Deko-Idee braucht man einen runden Metallring, bunte Pompons, eine Lichterkette und künstliche Stoff-Blätter. Zuerst wickelt man die Lichterkette um den Ring, dann werden die Blätter und zum Schluss die Pompons mit Heißkleber am Ring befestigt. Auf jeden Fall ein echter Hingucker!

Für diese Variante braucht man noch Pfeifenputzer beziehungsweise Chenilledraht, um den Schriftzug "Helau" zu formen, Pompons und Schleifenbänder. Wer in der Mitte buntes Konfetti haben möchte, der braucht eine selbstklebende transparente Folie und Konfetti.

Zuerst wird das Konfetti auf die klebende Seite der Folie gestreut und dann wird ein Stück Folie darübergeklebt. Dann muss man den Ring drauflegen und mit einem Kugelschreiber drumherumfahren, damit man den Kreis gut ausschneiden kann.

Dann werden die Schleifenbänder am Ring befestigt und dann wird er mit Heißkleber bestrichen und auf die ausgeschnittene Konfetti-Folie gelegt und fest angedrückt. Pompons und Schriftzug werden anschließend auf den Ring geklebt.

Besonders schön ist so ein Holzring mit einem Spruch in der Mitte. Den Holzring kann man bunt bemalen und bekleben. Die bunten Schleifenbänder nicht vergessen, die machen schon viel her.

Wand- und Fenster-Deko für Fasching

Wow, was für eine kreative Bastelidee: eine personalisierte Dekoration für Fasching. Zum Nachbasteln braucht man Tonpapier in verschiedenen Farben, kleine Pompons und Schwarz-Weiß-Kopien von Fotos Ihrer Liebsten. Zuerst werden die Rosetten gefaltet und zusammengeklebt. Hier sollten Sie darauf achten, dass das Größenverhältnis zu den Fotos passt. Dann werden die Hütchen ausgeschnitten und die Gesichter. Die werden dann auf die Papier-Rosetten geklebt und zum Schluss bekommt jedes Hütchen und jede Nase noch einen Pompon. Fertig sind die Rosetten und können dann an der Wand befestigt und bestaunt werden.

Wer keine Fotos verwenden möchte, der kann einfach Augen und Mund aus Tonpapier aufkleben. Auch diese Variante sieht richtig schön aus, weil die Rosette aus sechs verschiedenen Farben zusammengesetzt ist.

Lustige, bunte Kränze für die 5. Jahreszeit

Wow, auch das ist eine tolle Bastelidee, die prima zum Karneval passt. Allerdings braucht man dafür sehr viele kleine Figuren. Vielleicht haben Sie ja auch so viele davon und können jetzt was Tolles damit basteln. Oder Sie fragen mal rum, wer noch solche Figuren übrig hat. Als Grundlage eignet sich ein halber Styroporring. Die Figuren klebt man am besten mit Heißkleber fest.

Einfacher umzusetzen ist jedenfalls dieser bunte Kranz. Hierfür braucht man lediglich eine große Tüte Luftballons oder auch zwei. Die Luftballons werden ebenfalls auf einen Styroporring mit Heißkleber geklebt.

Wer noch vom Faschingskostüm-Nähen Tüllreste hat, der kann sich einen bunten Tüll-Kranz basteln. Sieht auch sehr schön aus.

Mit Pompons kann man auch einen Kranz oder ein Herz bekleben. Sieht auch schön bunt und nach Fasching aus.

Tischdeko: Clowns aus Papier

Sehen die nicht toll aus? Für diese hübschen Clowns benötigt man Tonpapier in verschiedenen Farben, weißes Papier, Buntstifte zum Ausmalen, Klebstoff und Musterbeutelklammern beziehungsweise Rundkopfklammern.

Am besten baut man auch hier eine Vorlage für alle Einzelteile, um zu gucken, ob die Größenverhältnisse für einen passen. Und dann kann es losgehen.

Es werden jeweils drei Kugeln aus vier Tonpapierstreifen gebastelt: Zwei Kugeln für den Rumpf, wobei eine Kugel in die andere passen muss und eine kleinere Kugel für den Kopf. Die vier Papierstreifen werden teilweise zusammengeklebt. Die obere Kugel, die Arme und die beiden anderen Kugeln werden mit einer Rundkopfklammer zusammengehalten.

Hier ist es gut, vorher Löcher in das Papier zu bohren, damit man die Klammer besser durchschieben kann. Die äußere große Kugel wird dann auf einen Pappkreis geklebt und dann kommen die Füße dran. So steht der Clown stabiler. Das Gesicht wird auf weißes Papier aufgemalt und an die obere, kleinere Kugel geklebt.

Lustige Clowns aus Klorollen

Aus den grauen Klorollen kann man wirklich hübsche Sachen basteln. Mit farbigem und gemustertem Papier kann man im Handumdrehen lustige Clowns draus machen. Wackelaugen, kleine Pompons, Knöpfe, Glitzersteine oder Perlen sind kleine Details mit großer Wirkung.

Clowns aus Filz

Alle, die das Filzen beherrschen, können sich ja auch an solchen hübschen Clowns versuchen. Dafür braucht man Filzwolle in vielen unterschiedlichen Farben, ein paar Knöpfe, eine Filznadel und eine Unterlage aus Schaumstoff und ein bisschen Geduld. Und das Schöne ist, die Clowns sind auch ein super Geschenk.

Papier-Girlanden für die Fastnachtsparty basteln

Wer keine Ballons aufblasen möchte, der kann auch einfach Luftballons aus Tonpapier ausschneiden, mit buntem Konfetti bekleben und mit kleinen Klammern an einer Kordel oder Wäscheleine befestigen. Das ist eine Bastelidee, die sich auch super für Kinder eignet.

Die hübschen Herzgirlanden aus buntem Tonpapier eignen sich zum Valentinstag und für die Karnevalszeit. Viel Spaß beim Nachbasteln.