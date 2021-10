Noch nie hat man so schnell mit klinischen Tests für einen Impfstoff begonnen, wie im Fall des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2. Normalerweise dauert der Prozess, bis ein Impfstoff auf den Markt kommt, 10 bis 15 Jahre. Aber was muss bis zur Zulassung eigentlich alles passieren? Und wie kann man das beschleunigen?

Ein Impfstoff muss auf seine Sicherheit und Wirksamkeit getestet werden, bevor er an alle Menschen verteilt werden kann. Jeder geeignete Impfstoffkandidat durchläuft daher mehrere Teststufen. Er wird zuerst im Labor und dann an Tieren getestet. Sind diese Ergebnisse gut, folgt als nächstes die klinische Phase I.

Eine Versuchsperson erhält im "Kaiser Permanente Washington Health Research Institute" eine Spritze mit einem potenziellen Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna gegen Covid-19. dpa Bildfunk picture alliance/Ted S. Warren/AP/dpa

Klinische Phase I

Der Impfstoff wird an einer kleinen Gruppe von Menschen getestet. Das sind meist weniger als hundert gesunde Freiwillige zwischen 18 und 55 Jahren.

In Phase I wird vor allem auf die Sicherheit geschaut. Also: Wie verträglich ist der Impfstoff? Gibt es Nebenwirkungen, wie etwa Fieber, Kopfschmerzen oder Schlimmeres?

Außerdem schauen die Wissenschaftler in Phase I, ob die Immunabwehr der Testpersonen reagiert und ob sie Antikörper entwickeln.

Die Suche nach einem Impfstoff gegen Covid-19 kostet Milliarden. dpa Bildfunk picture alliance/Stefan Albrecht/Biontech/dpa

Klinische Phase II

Im nächsten Schritt wird der Impfstoffkandidat an mehreren hundert Menschen getestet. In dieser Phase kommen zu den jungen, gesunden Personen auch schon Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen dazu.

Wieder wird besonders auf die Sicherheit, also die Verträglichkeit, geschaut. Jetzt untersuchen die Forscher auch, wie die Immunabwehr genau funktionert. Sie testen außerdem, wie hoch die Dosis sein muss, damit sie wirkt. Und sie untersuchen, ob eine einmalige Impfung reicht, oder ob mehrfach geimpft werden muss. Testpersonen bekommen daher unterschiedliche Dosen an Impfstoff gespritzt.

Klinische Phase III

Schließlich wird der Impfstoff in Phase III an zehntausenden Menschen getestet. Dabei wird die Dosierung noch genauer eingestellt. Nebenwirkungen und Risiken werden genau ermittelt. Diese Phase dauert daher mehrere Monate: Man will sicher sein, dass der Impfstoff auch langfristig wirkt - die Menschen sich also nicht infizieren und nicht an COVID-19 erkranken - und keine unerwünschten Nebenwirkungen auftreten.

Zulassung

Erst im Anschluss an die Phase III kann in Deutschland eine Zulassung durch das Paul-Ehrlich-Institut erfolgen. Dieses prüft alle Studienergebnisse noch einmal genau.

Wie kann man den Prozess beschleunigen?

Häufig wird darüber geredet, dass die Entwicklung eines Impstoffs gegen das neue Coroanvirus SARS-CoV-2 schneller geht. Das ist dann möglich, wenn die Phase I-Tests schon abgeschlossen und gut gelaufen sind.

Danach können Phase II und III unter Umständen zusammengelegt werden. Das bedeutet, dass der Impfstoff gleich in der zweiten Phase an zehntausenden Menschen getestet werden kann.

Das heißt: Selbst wenn der Prozess beschleunigt wird, muss der Impfstoff zwingend an der vorgeschriebenen hohen Anzahl an Personen getestet werden, bevor er auf den Markt kommen kann.

Eine weitere Möglichkeit Zeit zu sparen, ist auch das "Rolling Review"-Verfahren, das beispielsweise gerade von der Mainzer Firma Biontech genutzt wird. Dabei werden Daten nicht erst nach Abschluss aller klinischen Phasen an das Paul-Ehrlich-Institut weitergegeben, sondern immer wieder, schon während diese Phasen noch laufen. Durch die fortlaufende Überprüfung spart man Zeit, weil es zwischen den Tests und der Auswertung der Daten kaum Verzögerungen gibt.