Jetzt noch Buschbohnen im Garten anbauen und schon bald ernten

Ist im Hochsommer im Garten und Hochbeet vieles geerntet, kommt die Zeit für die Buschbohne: SWR4 Gartenexperte Volker Kugel zeigt, warum das Gemüse ideal für den späten Anbau ist.

Buschbohnen sind sozusagen die niedrig wuchernden Geschwister der sehr hochwachsenden Stangenbohnen. Im Gegensatz zu den Stangenbohnen bleiben die Buschbohnen mit 40 bis 60 Zentimeter Höhe eher klein. Sie bilden Pflanzen, die dicht zueinander angepflanzt werden können. Somit sind sie leicht zu ernten: Sie brauchen keine Stäbe oder andere Rankhilfen.

Buschbohnen können Sie auch zwischen Juli und August noch säen oder als vorgezogene Jungpflanzen anpflanzen. Wer schon früher Platz hat oder gar Pflanzen vorgezogen hat, kann nach dem letzten Frost im Mai schon raus mit den Pflanzen. Dann sind, je nach Sorte, auch zwei Ernten im Jahr möglich – zumindest wenn es warm ist und das Wetter mitspielt.

Wenn der Platz im Beet noch nicht frei ist, kann man die Buschbohnen auch in acht bis neun Zentimeter großen Pflanztöpfen mit jeweils zwei Bohnensamen vorkultivieren.

Das Gemüse kann man im Gartenbeet oder Hochbeet ohne Probleme als Folgekultur von Salaten oder Kohlarten direkt aussäen oder setzen. Selbst im Topf klappt der Anbau, allerdings braucht es ein größeren Pflanzgefäß dafür. Generell sind Buschbohnen nicht besonders anspruchsvoll, was Standort und Boden angeht. Sie bevorzugen einen warmen, sonnigen Platz, aber gedeihen auch im Halbschatten.

Bei den Buschbohnen gibt es eine enorme Sortenvielfalt, die entweder nach der Farbe der Hülsen oder der idealen Anbauzeit eingeteilt wird. Es gibt welche mit grünen, mit gelben oder mit violetten Hülsen. Für den späten Anbau eignen sich vor allem die Sorten, die schnell die Hülsen bilden, wie "Saxa" oder "Maxi" – diese beiden Sorten bilden grüne Hülsen. "Dior" hingegen hat gelbe Hülsen und die Sorte "Purple Teepee" sogar blau-violette.

Die etwa einen Zentimeter großen Buschbohnensamen müssen zwei bis drei Zentimeter tief in den Boden. Schließlich sind es sogenannte "Dunkelkeimer", sie keimen also nur bei absoluter Dunkelheit! Am besten sät man in Reihen. Das heißt, man steckt alle fünf bis acht Zentimeter einen Samen in den Boden und lässt von Reihe zu Reihe 30 bis 40 Zentimeter Abstand.

Wichtig ist dann nur noch eine gleichmäßige Bodenfeuchte. Buschbohnen sind sehr pflegeleicht und stellen keine besonderen Ansprüche an den Boden und die Düngung. Wenn die Pflänzchen nach etwa zwei Wochen zehn Zentimeter hoch sind, häufeln wir sie etwas an, um die Standfestigkeit zu verbessern. Eine zusätzliche Düngung ist in der Regel nicht nötig.

Die Aussaat in sogenannten "Horsten" ist sehr vorteilhaft, weil sich die Pflanzen dabei selbst stützen können. Bei der Horst-Aussaat legt man sechs bis sieben Buschbohnensamen im Abstand von zirka zehn Zentimetern in einem Kreis in den Boden. Das geht dann genauso in einem 35 bis 40 Zentimeter großen Pflanzkübel gefüllt mit normaler Blumenerde.

Buschbohnen kann man gut neben Starkzehrern wie Kohl, Tomaten, Spinat oder Salat pflanzen. Denn die Bohnen selbst sind Schwachzehrer, die recht wenig Stickstoff brauchen.

Dabei hilft ihnen ein Trick der Natur: An ihren Wurzeln leben Knöllchen-Bakterien wie bei anderen Hülsenfrüchten, also Soja Erbsen oder Linsen. Diese Mikroorganismen binden den Stickstoff aus der Luft und geben ihn dann an die Pflanze weiter. Das ist quasi eine Win-win-Situation, von der beide profitieren. Im Pflanzenreich bezeichnet man dies auch als Symbiose.

Buschbohnen legen im Sommer der Turbo beim Reifen ein: Schon nach sechs bis sieben Wochen, also ab Mitte September, könne Sie schon leckere Bohnen ernten. Die Hülsenfrüchte sind dann schon zwölf bis 18 Zentimeter lang. Geerntet wird dann laufend alle drei Tage – sobald die Hülsen etwa so groß sind wie ein Bleistift.

Achtung: Hängen die Buschbohnen zu lange an der Pflanze, werden sie faserig – auch noch nach dem Kochen.