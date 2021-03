Der besondere Tipp:

Schafgarben sind an ein und demselben Platz nicht sehr langlebig. Nach drei bis vier Jahren lässt die Pracht meist nach. Am besten graben Sie dann die Pflanze aus, teilen sie in vier bis fünf Stücke und pflanzen diese neu an andere Stellen im Beet. Mit dieser "Verjüngungskur" können Sie viele Jahre Freude an den schönen Schafgarben haben!