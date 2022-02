"Bunte" Spritzkuchen für die närrische Zeit

Wer erfand den Spritzkuchen?

Der Berliner Gustav Louis Zietemann hatte sich im Februar 1832 als Konditor in Eberswalde niedergelassen. Am 1. April 1832 eröffnete er sein Geschäft und bot dort erstmals Spritzkuchen an. Ab 1842 lieferte er seine Spritzkuchen dann direkt an den Bahnhof, wo die neue Bahnlinie Berlin–Stettin verkehrte. So wurden seine Spritzkuchen schließlich ein Werbeträger für Eberswalde und viele Reisende verbanden den Namen der Stadt mit den Spritzkuchen. Zum Gedenken an den Konditor Zietemann steht bis heute eine Bronzestatue im Eberswalder Bahnhof.