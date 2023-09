Brombeeren ohne Dornen pflanzen

So bekämpfen Sie die Brombeergallmilbe

Immer wieder taucht bei Brombeeren ein bedauerliches Phänomen auf: Die Beeren werden nicht gleichmäßig schwarz, sondern bleiben teilweise rot. Schuld daran ist der Befall mit der Brombeergallmilbe, die an den Früchten saugt und ihnen so Saft entzieht. Bei starkem Befall können die Früchte komplett ungenießbar werden. Stark befallene Pflanzen sollten im Herbst radikal auf zehn Zentimeter zurückgeschnitten werden, um den mikroskopisch kleinen Tieren die Lebensgrundlage zu entziehen. Eine Spritzung von leicht befallenen Pflanzen im März vor dem Austrieb mit Rapsöl hilft gegen Gallmilben, die in den Knospenschuppen überwintern. So kann man die nächste Ernte sichern.