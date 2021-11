Bratapfel mit Zimtsahne – es duftet einfach nach Advent!

per Mail teilen

Mit einem leckeren Bratapfel-Dessert mit Zimtsahne bringt uns SWR4 Backexperte Joachim Habiger in vorweihnachtliche Stimmung. Die Adventszeit kann kommen!

Portionen: 6 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Joachim Habiger

Für das Bratapfelkompott:

50 g Butter

2 EL Zucker

4 mittelgroße Äpfel in Würfel geschnitten

2 EL Rosinen (nach Belieben)

Für die Zimtsahne:

100 g Mascarpone

50 g Zucker

1/2 TL Zimt

250 g geschlagene Sahne

Außerdem:

6 kleine Gläschen

6 Butterkekse

Apfelspalten als Deko

Minzblätter

Leckerer Bratapfel mit Zimtsahne - Schritt für Schritt!

Zubereitung:

Das Bratapfelkompott:

Die Butter in einer Pfanne erhitzen, den Zucker zugeben und leicht karamellisieren. Dann die gewürfelten Äpfel zugeben und etwas anbraten. Optional können Rosinen hinzugegeben werden.

Tipp: Diese Äpfel sind am besten für Bratapfel Jede Apfelsorte ist geeignet, eine säuerliche Sorte bietet aber einen schönen Kontrast zur süßen Creme. Besonders gut sind die Sorten Boskoop, Holsteiner Cox, Elstar oder Jonagold.

Danach in eine Schüssel geben und auskühlen lassen.

Die Zimtsahne:

Mascarpone, Zucker und den Zimt mit dem Handrührgerät glattrühren.

Tipp: Mascarpone statt Gelatine Für dieses Dessert brauchen Sie keine Gelatine, der Mascarpone bietet genügend Festigkeit.

Die geschlagene Sahne unterheben und kühl stellen (mindestens 15 Minuten).

Die Fertigstellung:

Das Apfelkompott gleichmäßig in die Gläschen verteilen. In jedes Gläschen einen Keks zerbröseln und das Kompott bedecken. Die Zimtsahne in einen Spritzbeutel füllen und auf die Butterkekse dressieren. Mit Zimt bestäuben, mit einem Apfelspalt und Minze dekorieren.

Übrigens:

Vor allem in der Advents-und Weihnachtszeit wird der Bratapfel serviert. Wo er genau herkommt, ist ungeklärt. Überliefert ist aber ein bekanntes Kindergedicht:

Kinder, kommt und ratet,

was im Ofen bratet!

Hört, wies knallt und zischt.

Bald wird er aufgetischt,

der Zipfel, der Zapfel,

der Kipfel, der Kapfel,

der gelbrote Apfel.

