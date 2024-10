per Mail teilen

Im Herbst ist die richtige Zeit um Blumenzwiebeln zu setzen. Wir verraten Ihnen schöne Alternativen zu den Klassikern wie Tulpen oder Narzissen, die Ihr Blumenbeet bereichern.

Die Klassiker: Tulpen, Narzissen und Krokusse

Die Prärielilie wirkt schön in der Gruppe

Der Zierlauch mit seinen tollen Kugelblüten

Die Kaiserkrone leuchtet besonders schön

Warum Blumenzwiebeln im Herbst pflanzen?

Warum brauchen Blumenzwiebeln im Garten Frost?

Worauf beim Einkaufen von Zwiebeln für den Garten achten?

Was ist der richtige Standort für die Zwiebeln und worauf sollte man beim Pflanzen achten?

Welche Blumenzwiebeln verwildern?

Tulpen so weit das Auge reicht. Die Blumenzwiebeln müssen im Herbst gesetzt werden.

Die bekannten "Klassiker" unter den Zwiebelblumen werden maximal 60 Zentimeter hoch, wie zum Beispiel große Tulpen. Viele andere Zwiebelblüher bleiben deutlich niedriger im Beet und können einzeln kaum Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Tulpen, Narzissen, Blausternchen oder Krokusse kommen erst in Gruppen oder auf größeren Flächen schön zur Geltung. Für besonders schöne, einzelne Blumen im Beet braucht es daher neue Ideen.

Kreative Ideen für Ihr Blumenbeet im Frühjahr

Ganz besonders imposante Zwiebelblumen sind zum Beispiel Kaiserkronen, Prärielilien oder der Zierlauch. Diese blühen meist später als Tulpen, Narzissen und Co. und sichern sich dank ihrer Wuchshöhe die volle Aufmerksamkeit.

Die Blüten der Prärielilie (Camassia leichtlinii Caerulea) auf einer Wiese. Die Blumenzwiebel der Pflanze muss im Herbst gesetzt werden.

Die Blüten der Prärielilie stehen als Blütenkerzen auf stabilen Stängeln von 50 Zentimeter bis mehr als einen Meter Höhe. Die weißen oder violetten, meist aber blauen Blüten erscheinen je nach Sorte von Ende April bis in den Juni hinein, also deutlich später als Tulpen oder Narzissen. Prärielilien lieben sonnige bis halbschattige Standorte und einen nährstoffreichen, nicht zu trockenen Boden. In lockeren Grüppchen mit 20 Zentimetern Pflanzabstand sehen sie besonders schön aus.

Empfehlenswerte Sorten der Prärielilie

Caerulea wird 80 bis 110 Zentimeter hoch und blüht blauviolett von Mai bis Mitte Juni.

wird 80 bis 110 Zentimeter hoch und blüht blauviolett von Mai bis Mitte Juni. Semiplena ist weißblühend mit halbgefüllten Blüten, auch sie wird 80 bis 100 Zentimeter hoch.

ist weißblühend mit halbgefüllten Blüten, auch sie wird 80 bis 100 Zentimeter hoch. Orion hat tiefblaue Blüten und eignet sich auch für kleinere Beete, weil sie nur 50 bis 60 Zentimeter hoch wird.

Alle Prärielilien sind eine tolle Insektenweide, außerdem sehr pflegeleicht und langlebig. Wenn Sie Insekten nicht nur mit Pflanzen unterstützen wollen, können Sie ihnen auch ein Insektenhotel in den Garten stellen, das ganz einfach selbst zu bauen ist.

Schöne große weiße Ballen. Die Blüten des Zierlauchs der Sorte Mount Everest sind ein echter Hingucker.

Der Zierlauch mit seinen riesigen Kugelblüten liebt eher trockene, durchlässige Böden in der vollen Sonne. Die bis zu zehn Zentimeter dicken Zwiebeln müssen mit 25 bis 30 Zentimeter Erde überdeckt werden. Eine Drainage aus Sand oder Kies ist nützlich, denn Staunässe verträgt der Zierlauch gar nicht. Es gibt Sorten, die bis zu 150 Zentimeter hoch werden.

Empfehlenswerte Sorten des Zierlauchs

Globemaster , der Riesenlauch, mit einem Meter Höhe und tiefblauen Blüten. Blütezeit Juni bis Juli, also recht spät.

, der Riesenlauch, mit einem Meter Höhe und tiefblauen Blüten. Blütezeit Juni bis Juli, also recht spät. Mount Everest besticht durch schneeweiße Blüten; die Stängel werden 100 bis 120 Zentimeter hoch in der Hauptblütezeit im Mai und Juni.

besticht durch schneeweiße Blüten; die Stängel werden 100 bis 120 Zentimeter hoch in der Hauptblütezeit im Mai und Juni. Jeannine, ein echter Zierlauchexot: Die Sorte wird zwar nur etwa 40 Zentimeter hoch, aber die gelben Blüten im Juni und Juli fallen im Beet richtig auf.

Die "klassische" Kaiserkrone (Frittilaria imperialis) hat die typischen hängenden Blütenkränze in gelb, rot oder leuchtend orange.

Die Kaiserkronen mögen einen durchlässigen Boden ohne Verdichtung und Staunässe. Die großen Zwiebeln kommen etwa 20 bis 30 Zentimeter tief in den Boden - am besten auf eine fünf Zentimeter hohe Drainageschicht aus Sand, Kies oder Lava. Kaiserkronen mögen es luftig, sie wollen nicht zu eng stehen, deshalb sollten Sie einen Pflanzabstand von mindestens 40 Zentimetern einhalten. Markieren Sie am besten die Pflanzstellen mit einem kleinen Holzstab, damit Sie im Frühjahr die jungen Austriebe nicht beschädigen.

"Eine Besonderheit ist die Persische Kaiserkrone (Frittilaria Persica). Sie sieht ganz anders aus: Ihre Blüten bilden keinen Kranz, sondern sie sind entlang des 60 Zentimeter hohen Blütenstiels verteilt. Die dunkelviolette, fast schwarze Blütenfarbe ist ein echter Hingucker."

Kann die Kaiserkrone Wühlmäuse fernhalten? Nicht wirklich. Tatsache ist, dass die Wühlmäuse die Zwiebeln der Kaiserkronen komplett meiden, sie mögen sie einfach nicht. Aber eine Tulpenzwiebel 50 Zentimeter entfernt fressen die Wühlmäuse trotzdem weiterhin gerne. Sie müssten also einen lückenlosen Pflanzstreifen aus Kaiserkronen pflanzen, um die Wühlmäuse wirklich fernzuhalten. Das ist einerseits ziemlich teuer und andererseits auch deshalb schwierig, weil die Kaiserkronen bei einem engen Pflanzabstand von nur etwa 20 Zentimetern ganz schlecht gedeihen. Also schützen Sie Ihre Tulpenzwiebeln am besten weiterhin mit Pflanzkörben aus Draht vor dem Fraß der Wühlmäuse.

Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Schneeglöckchen, Anemonen, aber auch der Zierlauch und viele andere Pflanzen vermehren sich über Zwiebeln.

All diese klassischen Frühlingsblüher müssen idealerweise bis Mitte Oktober in den Boden, damit sie vor dem Winter noch genügend Wurzeln bilden können. Ebenfalls im Herbst sollte man Bäume pflanzen. Die Hainbuche ist eine robuste Pflanze, die auch mit Trockenheit klar kommt und als Hecke schön in Form geschnitten werden kann. Sie wird als Kugel oder Würfel zum Hingucker im Garten.

Eine blaue Hyazinthe im Garten. Sie sieht nicht nur toll aus, sondern durftet auch fantastisch.

Ein wichtiger Aspekt, warum man bereits im Herbst die Zwiebeln steckt, ist der Kältereiz. Diesen brauchen Zwiebelblumen, um im nächsten Jahr die bereits in der Pflanze angelegte Blüte zu entfalten. Die Zwiebeln "spüren" Winter und Frost – und sie "wissen", dass es danach wärmer wird. Dann können sie wachsen und blühen.

Tulpen in einem Garten. Diese Blumen gehören zu den Frühlingsblühern.

Dieser Kältereiz ist übrigens der Grund, warum rund ums Mittelmeer keine Tulpen, Hyazinthen oder Osterglocken im Freien gedeihen: Die Winter sind dort nicht kalt genug.

Man erntet, was man sät – das gilt gerade beim Blumenbeet fürs nächste Frühjahr.

Wer gute Qualität bei den Blumenzwiebeln kauft, hat schon viel für die Blütenpracht im Frühling getan. Die Zwiebeln - egal ob sie ganz klein sind wie beim Blausternchen oder riesig wie beim Zierlauch – sollten sich fest und prall anfühlen. Fühlen sie sich weich oder gar trocken an, lassen Sie diese lieber liegen. So können Sie Fehlkäufe vermeiden .

bei den Blumenzwiebeln kauft, hat schon viel für die Blütenpracht im Frühling getan. Die Zwiebeln - egal ob sie ganz klein sind wie beim Blausternchen oder riesig wie beim Zierlauch – sollten sich anfühlen. Fühlen sie sich weich oder gar trocken an, lassen Sie diese lieber liegen. So können Sie . Wenn Sie die Zwiebeln eingekauft haben, bringen Sie diese möglichst zügig in die Erde . Für ein paar Tage kann man sie kühl, dunkel und trocken zwischenlagern. Aber nicht zu lange warten!

. Für ein paar Tage kann man sie kühl, dunkel und trocken zwischenlagern. Aber nicht zu lange warten! Bei den Tulpenzwiebeln sollten Sie darauf achten, dass kein blauer Schimmel auf den Zwiebeln haftet. Denn diese Schadpilze können dazu führen, dass im Frühjahr keine Blüten gebildet werden.

Frühlingsblüher wollen richtig gesetzt und gepflegt werden. Die meisten der Zwiebel-Frühlingsblüher mögen einen sonnigen Standort und einen lockeren Boden möglichst ohne Staunässe. Wenn der Boden sehr lehmig und eher undurchlässig ist, sollten Sie am Grund des Pflanzloches eine etwa fünf Zentimeter hohe Drainage aus Sand einbringen.

Der Pflanzabstand bei größeren Zwiebeln sollte etwa bei zehn Zentimetern liegen, bei den ganz kleinen Zwiebeln bei drei bis fünf Zentimetern. Und noch ein Hinweis, der manchen vielleicht überflüssig erscheint, aber wichtig ist, weil immer wieder Fehler gemacht werden: Bitte achten Sie bei allen Zwiebelblumen darauf, dass die Spitzen der Zwiebeln nach oben zeigen und die Wurzelansätze nach unten!

So tief pflanzt man Blumenzwiebeln

Für die Pflanztiefe der Zwiebeln gibt es folgende Regeln:

Kleine Zwiebeln der Schneeglöckchen, Anemonen oder Winterlinge werden so tief gepflanzt, dass sie mit der doppelten Höhe der Zwiebel mit Erde bedeckt sind.

sind. Wenn das Zwiebelchen etwa einen Zentimeter groß ist, wird es mit etwa zwei Zentimetern lockerer Erde bedeckt. Bei Trockenheit muss gut angegossen werden.

etwa einen Zentimeter groß ist, wird es mit etwa zwei Zentimetern lockerer Erde bedeckt. Bei Trockenheit muss gut angegossen werden. Größere Zwiebeln der Tulpen, Narzissen und Hyazinthen werden entsprechend höher mit Erde bedeckt. Da darf es dann mal das Zweieinhalb- bis Dreifache der Zwiebelgröße sein.

Probieren Sie doch mal, Zwiebelblüher auszuwildern – also so zu pflanzen, dass sie mit der Zeit stabile natürliche Bestände bilden und jedes Jahr aufs Neue wiederkommen. Das klappt ganz gut mit Arten, die im Mischwald zuhause sind – wie Anemonen, Blausternchen oder Winterlingen.

Diese kleinen Zwiebelchen pflanzen Sie in Gruppen von 15 bis 20 Stück vor Sträuchern, die das Laub abwerfen – wie Felsenbirnen, Hartriegel oder Schneeball. So können sehr früh im Jahr, noch vor dem Laubaustrieb der Sträucher, herrliche Blütenteppiche entstehen, bevor später dann die Sträucher den Zwiebelblühern das Licht streitig machen.