Viele Menschen verschenken zum Valentinstag gerne einen Blumenstrauß an ihre Liebsten. Doch oft lassen die Blumen nach wenigen Tagen die Köpfe hängen. Was tun?

SWR4 Gartenexpertin Heike Boomgaarden gibt einfache, aber wirkungsvolle Tipps, wie Sie Ihren Strauß möglichst lange frisch halten – und die fangen schon beim Kauf an.

Frische Blumen richtig auswählen

Blumenstrauß richtig vorbereiten: anschneiden, Wasser & Vase

So bleiben Narzissen, Tulpen und Hyazinthen länger frisch

Blumenfrischhaltemittel – sinnvoll oder nicht?

Unser Tipp für den Valentinstag: Tulpen statt Rosen

Die richtige Pflege beginnt bereits beim Kauf. Die Blumen sollten frisch aussehen, feste Stiele und die Blüten noch nicht vollständig geöffnet haben. Welke Blätter oder hängende Köpfe sind ein Zeichen dafür, dass die Blumen nicht mehr lange halten.

Blumen richtig transportieren Wichtig: Den Strauß nicht in der Hand nach Hause tragen. Am besten wickeln Sie den Strauß in ein feuchtes Tuch oder transportieren ihn in einem Korb, um die Feuchtigkeit zu erhalten.

Lassen Sie den Blumenstrauß zu Hause am besten noch ein paar Stunden in Papier gewickelt. So können sich die Blumen an die Raumtemperatur gewöhnen, bevor sie in die Vase kommen.

Die nächsten Schritte für einen lang lebenden Blumenstrauß sind: richtig anschneiden und das richtige Wasser verwenden. Ebenso wichtig ist ein geeignetes Gefäß. Am besten sind Vasen mit glatten Oberflächen, die sich leicht reinigen lassen – idealerweise sogar in der Spülmaschine. So haben Fäulnisbakterien keine Chance.

Beim Anschneiden der Blumen gilt: Keine Schere verwenden! Sie quetscht die Stiele und kann die Wasseraufnahme blockieren. Schneiden Sie stattdesse die Stiele mit einem scharfen Messer schräg an. Rosen benötigen einen schrägen Schnitt von drei bis fünf Zentimetern. Entfernen Sie alle unteren Blätter sowie die Dornen.

Blumen brauchen den richtigen Schnitt und das richtige Wasser, dann lassen sie sich nach dem Valentinstag lange frisch halten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa Themendienst | Florian Schuh

Für Narzissen gibt es eine besondere Technik: Der Schnitt erfolgt über dem weiß verfärbten Stielende. Stechen Sie die Enden mehrfach mit einer Nadel an. Danach brauchen die Blumen einen Tag lang eine eigene Vase, bevor sie mit anderen Pflanzen kombiniert werden. Erst dann ist der austretende Milchsaft vollständig entfernt, der sonst die Wasserqualität verschlechtern würde. Das gleiche gilt für Tulpen und Hyazinthen.

Die kleinen Pulvertütchen, die oft mit einem Blumenstrauß verkauft werden, sind tatsächlich hilfreich. Sie enthalten Stoffe, die Bakterien und Pilze hemmen und so für eine bessere Wasserqualität sorgen. Außerdem verhindern Sie, dass die Leitungsbahnen der Blumen verstopfen. Mit einem Frischhaltemittel bleiben Blumensträuße bis zu zwei Drittel länger frisch. Im Winter kann sich ihre Haltbarkeit im Vergleich zu reinem Wasser mitunter verdoppeln.

Rosen sind ein Klassiker, doch auch Tulpen sind eine wunderschöne Alternative als Geschenk-Idee zum Valentinstag. Allerdings haben sie die Eigenschaft, schnell Blätter abzuwerfen und in der Vase weiterzuwachsen. Damit sie lange frisch bleiben, hat SWR4-Gartenexpertin Heike Boomgaarden folgende Tipps:

Nach dem Kauf sollten die Tulpen zu Hause um etwa zwei Zentimeter gekürzt werden. Im Gegensatz zu Rosen werden Tulpenstiele gerade und nicht schräg angeschnitten . Ein kleiner Schnitt direkt unter der Blüte kann außerdem verhindern, dass sie unkontrolliert weiterwachsen.

. Ein kleiner Schnitt direkt unter der Blüte kann außerdem verhindern, dass sie unkontrolliert weiterwachsen. Wassermenge: Tulpen benötigen nur wenig Wasser in der Vase, gerade so viel, dass die Stielenden bedeckt sind. Dadurch wird das sogenannte Zellstreckwachstum gestoppt und die Blumen bleiben in Form.

gestoppt und die Blumen bleiben in Form. Tulpen sollten nicht mit Narzissen in einer Vase stehen. Der Stängel der Narzisse gibt einen klebrigen Schleim ab, der die Wasseraufnahme der Tulpen behindern kann. So haben Sie besonders lange Freude an ihrem Blumenstrauß.