Birnenballen mit Schokosoße

SWR Märte Burmeister -

Zutaten:

200 g Magerquark

100 g Sonnenblumenöl

1 Vanilleschote

110 g Zucker

300 g Weizenmehl

15 g Backpulver

Zimt-Zucker

600 g Birnen, geschält und in grobe Stücke geschnitten

Schokolade und Wasser

Quark, Sonnenblumenöl, Zucker und ausgekratzte Vanilleschote verrühren. Backpulver und Mehl vermischen und unter den Quarkteig kneten.

Die Birnenstücke unterarbeiten und den Teig in 12 runde Kugeln formen. Diese auf ein Backblech legen und im Backofen bei 180°C Grad etwa 20 Minuten backen. In warmem Zustand in Zimt-Zucker wälzen.

Für die Schokosoße die Schokolade schmelzen und nach und nach mit Wasser verrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Durch die Mischung mit Wasser ist die Soße eher leicht!

Nach den Fastnachtstagen braucht der Magen meist etwas Beruhigung, das heißt man sollte säurearm essen. Das muss nicht immer der Hering sein, es geht auch Gemüse in allen Variationen oder Kräutertee.



Gut ist auch eine Avocado mit etwas Olivenöl und Pfeffer angemacht.

