Pomodori, Prosciutto, Parmigiano – die drei bekanntesten P aus der italienischen Küche. SWR4-Koch Jörg Ilzhöfer vereint diese kulinarischen Spezialitäten in einem Gericht. In seinen gefüllten Tomaten versteckt sich neben jeder Menge herzhaftem Käse auch der der berühmte Schinken aus Parma. Die luftgetrockneten Schweinekeulen sind übrigens von der EU als traditionelles Produkt geschützt. Wie auch der Büffel-Mozzarella, der ebenfalls in die gefüllten „pomodori“ kommt. Mehr „bella italia“ geht eigentlich nicht mehr!

Tre colori! Tomaten, Basilikum und Käse sind aus der italienischen Küche nicht wegzudenken. Und SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer verwendet natürlich auch nur den klassischen Parmaschinken! Häubchen runter! Die Tomaten werden vom Strunk befreit, dann schneidet unser Kochexperte einen Deckel ab. Da muss schließlich was reinpassen: Damit die Tomaten ordentlich gefüllt werden können, muss das Fruchtfleisch raus. Tipp: Die Kerne entfernen und nur das Fruchtfleisch weiterverwenden! Durch das Kernwasser wird die Füllung nachher zu weich. Weiß, rot, grün: Mozzarella, festes Tomatenfruchtfleisch, Basilikum und Frühlingslauch werden klein gewürfelt. Tipp: Mozzarella lässt sich kalt gut schneiden und zerfällt dann nicht! Den Parmaschinken schneidet Jörg Ilzhöfer in kleine feine Streifen. Vorsicht mit den Fingerkuppen! Der Parmesan wird sehr fein gerieben. Und jetzt alles in einen Topf: Die geschnittenen und gewürfelten Zutaten werden von unserem SWR4 Koch gut gemischt. Olivenöl sorgt für den Zusammenhalt. Nochmals kräftig mischen und dann durchziehen lassen! Der Säure-Killer: Mit etwas Zucker werden Tomaten angenehmer im Geschmack. Würziges Innenleben: In ausgehöhlte Tomaten gibt Jörg Ilzhöfer noch etwas Salz und Pfeffer. Mit sanftem Druck: So passt in die Tomaten ganz viel rein! Dicht gedrängt werden die gefüllten Tomaten in eine gebutterte Form gesetzt. Noch was übrig? SWR4 Kochexperte Jörg Ilzhöfer rät, die restliche Mischung mit in die Auflaufform zu geben. Und gut "behütet" geht es jetzt für 20 Minuten in den Backofen. Aromatische Tomaten, kräftiger Parmaschinken und zart geschmolzener Mozzarella - mehr Italien geht nicht!