Wie wir Bienen schützen und unterstützen können

per Mail teilen

Bienen sind wichtig für unser Ökosystem und für uns Menschen. Doch sie sind gefährdet, einige Wildbienen sind sogar vom Aussterben bedroht. Wir geben Tipps für den Bienenschutz.

Wieso sind Bienen wichtig?

Bienen sind zwar kleine Insekten, aber sie sind so ungeheuer wichtig für das Zusammenspiel der Natur und für uns Menschen. Sie bestäuben Obstblüten, unsere Beeren-Sträucher und unser Gemüse und sorgen damit dafür, dass wir was zu essen haben. Etwa 80 Prozent der Kultur- und Wildpflanzen sind davon abhängig, dass Bienen und andere Insekten sie bestäuben.

Weshalb sind Bienen vom Aussterben bedroht?

Diese Biene mit dem dunklen Pelz ist eine zweifarbige Schneckenhausbiene. Sie zählt zu den Wildbienen. picture-alliance / Reportdienste blickwinkel/W. Willner

Wenn wir an Bienen denken, dann denken wir als erstes an Honigbienen. Aber es gibt auch sehr viele Wildbienen, rund 550 Arten gibt es in Deutschland. Doch die Bienen sind gefährdet, durch den Einsatz von Pestiziden, durch Bienenkrankheiten, Monokulturen in der Landwirtschaft, durch Klimaveränderungen und durch den Verlust von Lebensräumen.

Allerdings sind Wildbienen deutlich stärker betroffen als Honigbienen. Einige Arten sind sogar vom Aussterben bedroht oder in ihrem Bestand gefährdet. Honigbienen haben es da besser, weil sie von ihrem Imker umsorgt und gefüttert wird, falls es zu wenig Nahrung in der Natur gibt. Diese Unterstützung haben die Wildbienen nicht. Hinzu kommt, dass Wildbienen meist auf ganz bestimmte Pflanzen als Nahrungsquelle angewiesen sind. Deshalb ist es so wichtig, Bienen und andere Insekten zu schützen. Und jeder kann etwas dafür tun.

Was Bienen mögen: Den naturnahen Garten

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Erich Teister

Wenn Sie einen Garten haben, dann gestalten Sie Ihre Blumenbeete bienenfreudlich. Suchen Sie Blumen und Stauden so aus, dass vom Frühjahr bis in den Herbst immer etwas blüht. Ist ihr Garten generell naturnah angelegt, um so besser. Bienen lieben diese und viele anderen Blumen:

Astern

Sonnenblumen

ungefüllte Dahlien

Malvenarten

Lavendel

Duftnesseln

Purpursonnenhut

Hohe Fetthenne

Gefüllte oder ungefüllte Blumen? Für Bienen sind ungefüllte Blüten interessant, deren Pollen und Nektar sie gut erreichen können.

Gerade die Wildbienen bevorzugen besonders einheimische Wildpflanzen. Etwa ein Drittel der Wildbienen sind sogar auf bestimmte Pflanzen als Nahrungsquelle angewiesen und können nicht auf andere ausweichen. Diese und weitere Pflanzen sind bei Wildbienen beliebt:

Natternkopf

Schafgarbe

Scharfer Hahnenfuß

Kratzdisteln

Wilde Möhre

Rainfarn

Blühende und bienenfreundliche Bäume und Hecken

IMAGO Michael Kneffel

Auch Bäume sind wichtige Nahrungslieferanten für Bienen. Von Weiden, Ahorn-, Rosskastanien-, Akazien- und Lindenbäumen holen sich die Bienen ebenfalls Pollen und lebenswichtigen Nektar. Auch die blühenden Ostbäume werden von den Bienen gerne angeflogen. Auch Bienenbäume und Tamarisken stehen bei den Bienen hoch im Kurs. Sollten Sie also überlegen, Bäume in Ihrem Garten zu pflanzen, denken Sie auch an die Bienen.

Blühende Hecken und Sträucher können das Nahrungsangebot der Insekten zusätzlich erhöhen. Wie wäre es also mit Deutzie, Bartblume, Fingerstrauch, Mahonie, Winter-Duftgeißblatt, Zierquitte, Schlehe, Heckenrose oder Weißdorn? Es gibt natürlich noch mehr Sträucher, die geeignet sind.

Blumenwiese statt grüner Rasenfläche

Es gibt viele Möglichkeiten einen Garten so zu gestalten, dass Bienen und andere Insekten Nahrung finden. Sie können auch Ihre Wiese aufpeppen. Statt grünem Zierrasen können auf der Wiese gelber Löwenzahn, Weißklee oder weiße Schafgabe blühen. Oder Sie entscheiden sich gleich ganz für eine bunte Blumenwiese. Sieht nicht nur romantisch aus, sie ist pflegeleicht und nützlich für unsere summenden Freunde. Die Blumenwiese muss auch deutlich weniger gemäht werden und wenn, dann am besten bei trüber Witterung, morgens oder abends, wenn weniger Bienen und andere Insekten unterwegs sind.

Wie kann man Bienen helfen, wenn man nur einen Balkon hat?

IMAGO Addictive Stock /Casa Media

Auch hier gilt, pflanzen Sie auf ihrem Balkon Pflanzen, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen und die für unterschiedliche Bienenarten geeignet sind. Aber Achtung: Nicht jede Blume ist geeignet. Es gibt Blumen, die kaum Pollen und Nektar bieten. Zu diesen Blumen zählen zum Beispiel die gezüchteten Gartentulpen. Wenn Sie nicht auf diese Frühlingsblumen auf ihrem Balkon verzichten wollen, dann pflanzen Sie lieber Wildtulpen. Auch die beliebten Gartenstiefmütterchen lassen die Bienen links liegen. Die wilden Verwandten wie Ackerstiefmütterchen oder wilde Stiefmütterchen sind hingegen sehr gefragt. Auch Bauernhortensien sehen schön aus, sind aber nichts für Bienen.

Für Balkon und Terrasse eignen sich diese Pflanzen:

Goldkosmos

Goldlack

Fächerblume

Kapuzinerkresse

niedrige Strohblumen

Männertreu

Wandelröschen

Löwenmäulchen

Eisenkraut

Lavendel

Glockenblumen

Schafgarbe

Kornblumen

Wilde Malve

Bienen fliegen aber auch auf Kräuter: Salbei, Thymian, Rosmarin, Oregano und Majoran sind ihre Lieblinge.

Bienenhotel aufhängen

Gerade die Wildbienen brauchen Nistmöglichkeiten. Da eignen sich zum einen Bienenhotels für Balkon oder Garten sehr gut. Man kann solche Insektenhotels auch selbst bauen. Wichtig hierbei ist, dass die Bienenhotels so aufgehängt werden, dass sie vor Feuchtigkeit, Wind und Kälte geschützt sind. Stellen Sie das Bienenhotel nach Möglichkeit so auf, dass es nach Süden ausgerichtet ist. So bekommen die Bienen die wärmenden Sonnenstrahlen ab.

Der Großteil der Wildbienen nistet aber im Boden. Für ein "Sandarium" reicht ein Quadratmeter freiliegender Sandboden oder eine Senke mit Moos sind ein idealer Nistplatz für diese Bienen.

Den Bienen zuliebe auf Spritz- und Unkrautmittel verzichten

IMAGO Jan Zawadil

Auf Chemie im Garten sollten Sie ganz verzichten. Pflanzenschutzmittel schädigen das Immunsystem der Bienen und stören ihren Orientierungssinn. Unkrautmittel vernichten Wildkräuter und damit wichtige Nahrung. Es gibt gute Alternativen gegen Unkraut aus Essig und Salz . Gegen Schädlinge im Garten gibt es ebenfalls eine Reihe von wirksamen Hausmitteln.

Honiggläser ausspülen bevor sie in den Glaskontainer kommen

picture-alliance / Reportdienste imageBROKER | Ralph Kerpa

In Honigresten können Sporen von Bienenkrankheiten enthalten sein. Deshalb ist es sinnvoll leere Honiggläser auszuspülen, bevor man sie in den Altglaskontainer wirft. Denn die Bienen werden vom Honig angelockt und nehmen ihn auf. Auf diesem Weg können Honigbienen die Krankheiten ins eigene Volk einschleppen.

Nachhaltige Landwirtschaft unterstützen

picture-alliance / Reportdienste Westend61 | Natalia Deriabina

Wer Bio-Produkte kauft, tut damit auch was für den Bienenschutz. Denn Landwirte, die ökologische Landwirtschaft betreiben, verwenden keine Pestizide und sie bauen unterschiedliche Pflanzen auf ihren Äckern an.