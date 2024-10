per Mail teilen

Für unser Radio-Quiz im Oktober suchen wir Ihre Orte und deren Besonderheiten. Sie wohnen auch in einer tollen Gemeinde? Dann schreiben Sie uns und lassen Sie Ihren Ort bei SWR4 erraten.

Was macht Ihre Gemeinde so lebenswert? Wer ist der bunte Hund in Ihrem Dorf? Welche kulinarische Spezialität gibt es bei Ihnen? Erzählen Sie uns von Ihrer Heimat und der ganze Südwesten darf rätseln, wo Sie wohnen.

Bis zum 27. Oktober spielen wir mehrmals täglich im Radio. Und vielleicht ist auch Ihr Ort bald dabei. Schreiben Sie uns ein paar Sätze zur Ihrem Ort und vielleicht rufen wir Sie in den kommenden Tagen zurück, plaudern über Ihre Gemeinde und machen daraus das nächste Quiz fürs Radio.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.