Weihnachtliches Schokoladenbrot

Versüßen Sie sich die Zeit bis Weihnachten! Mit dem unwiderstehlichen Schokoladen-Brot unseres SWR4-Backexperten Joachim Habiger überhaupt kein Problem. So einfach, so lecker: Ein luftiger saftiger Rührteig, in kleine Happen geschnitten! Und wo Schokolade drin ist muss auch Schokolade drauf, nicht zu vergessen eine nette Dekoration, die uns schon mal in Adventsstimmung versetzt.