Fundstücke aus dem Urlaub: Basteln mit Muscheln,Treibholz und Co.

Hinweis

Wichtig zu beachten ist, dass man in bestimmten Ländern keine Muscheln, Steine oder Sand sammeln und mit nach Hause nehmen darf. Informieren Sie sich am besten immer vorher, was in Ihrem Urlaubsland erlaubt ist. Manchmal sind es auch bestimme Muscheln oder Meeresschnecken, die unter Artenschutz stehen.