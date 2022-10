Sortieren und aufräumen mit der 4-Kisten-Methode

per Mail teilen

Dachboden und Keller voller Gerümpel, Unordnung im Wohnbereich? SWR4 Psychologin Felicitas Heyne gibt Tipps, wie man aufräumt und Ordnung schafft.

Ordnung ist das halbe Leben, sagt man. Doch tatsächlich tun sich viele schwer damit, Ordnung zu halten. Wenn man sich in seinen vier Wänden mit der ganzen Unordnung nicht mehr wohl fühlt, dann wird es problematisch und Zeit zum Handeln. Und dabei hilft die 4-Kisten-Methode.

Ordnung schaffen mit der 4-Kisten-Methode

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Robert Kneschke

Wer Ordnung machen will, dem empfiehlt SWR4 Psychologin Felicitas Heyne die 4-Kisten-Methode. Da ist es egal, ob Sie die Garage, den Keller, die Werkstatt oder den Kleiderschrank auf Vordermann bringen wollen. Darfür brauchen Sie vier Kisten und etwas Zeit.

1. Die Müllkiste

In die Müllkiste kommt alles rein, was weg muss. Das verschimmelte Sofa im Keller passt zwar nicht rein, kann aber auch sofort weg. Denn es wird niemand mehr benutzen.

2. Die Reparaturkiste

Alle Sachen, die repariert oder genäht werden können, kommen in diese Kiste. Psychologin Felicitas Heyne empfiehlt, sich ein Zeitlimit zu setzen. Wenn Sie die Dinge beispielsweise in einem halben Jahr nicht repariert haben, dann kommen sie in die Müllkiste.

3. Die Wiederverwertungskiste

In die Wiederverwertungskiste kommen Sachen, die noch gut sind, die Sie aber nicht mehr gebrauchen können. Überlegen Sie sich, wem Sie die Sachen schenken oder spenden können. Oder Sie verkaufen sie auf dem Flohmarkt oder bieten sie auf einer Internet-Plattform an und machen daraus Geld.

4. Die Ich-kann-mich-nicht-entscheiden-Kiste

Diese Kiste sollte klein sein. Wovon Sie sich nicht trennen können, sollte hier landen. Wenn Sie nach einem Jahr reinschauen und noch auswendig wissen, was drin ist, darf es bleiben. Wenn Sie es vergessen haben, kann es weg.

Was tun mit ungeliebten Geschenken und Erbstücken?

picture-alliance / Reportdienste imageBROKER | Hartmut Schmidt

Wir heben ja alle gerne Geschenke oder Erbstücke von Verwandten oder Freunden auf, obwohl wir sie nicht so toll finden. Schuld ist das schlechte Gewissen, es einfach wegzuschmeißen oder Erbstücke zu verkaufen. Und der Gedanke, dass die verstorbene Oma oder Großtante das im Himmel mitbekommt, hält uns davon ab. SWR4 Psychologin Felicitas Heyne weiß, wie wir damit am besten umgehen sollten.

"Geschenke heben wir aus Loyalität auf. Aber sie haben ihren Zweck erfüllt." Die Person habe uns ja mit dem Geschenk gezeigt: Du bist mir wichtig. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich will dir eine Freude machen. Und dieses Gefühl sollten wir für uns behalten, aber das Geschenk oder Erbstück loslassen.

"Wenn ich jemanden in Ehren halten will, kann ich das auch anders machen. Man kann ein schönes Bild aufstellen, dafür kommt die ungeliebte Kommode weg."

Kein Streit in der Beziehung: So können Paare Ordnung halten

Meist haben Paare unterschiedliche Auffassungen darüber, wie ordentlich die Wohnung oder das Haus sein sollte. In so einem Fall sollte man ganz viel drüber reden und einen Kompromiss mit dem Partner aushandeln.

Man sollte sich fragen: Wo ist der Punkt, wo ich noch sagen kann, dass ist für mich noch in Ordnung. So viel Gerümpel um mich herum kann ich noch aushalten. Und wo ist beim anderen die Grenze? Von welchen Dingen kann er sich auf keinen Fall trennen. Das alles ist Verhandlungssache, sagt SWR4 Psychologin Felicitas Heyne.