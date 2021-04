Im Frühjahr möchte man sein Heim aufräumen, wegen Corona hat man plötzlich auch Zeit dafür. Aber das Ausmisten ist nicht einfach, wie es klappt, hat ein Aufräum-Profi im SWR4 Interview verraten.

Die übervollen Schubladen, der Kleiderschrank, der aus allen Nähten platzt - wenn man sich nur einmal aufraffen könnte, die Wohnung zu entrümpeln! Dabei ist die Gelegenheit jetzt für viele günstig, denn wegen des Corona-Virus und der fehlenden Ablenkungen kann man sich derzeit ganz auf das Aufräumen konzentrieren.

Wie man dabei effektiv vorgeht, das haben wir uns von Barbara Immler, Aufräum-Coach in Leonberg-Höfingen erklären lassen.

Tipp 1 - Sie müssen leiden

Die beste Voraussetzung für ein erfolgreiches Aufräumen ist ein gewisser Leidensdruck. Erst wenn Sie wirklich unzufrieden sind mit Ihrer häuslichen Situation sind Sie auch bereit für das Entrümpeln.

Tipp 2 - Fangen Sie klein an

Vergessen Sie vorerst den Keller oder den Dachboden. Knöpfen Sie sich den Kleiderschrank vor oder das Bad. Wichtig ist, dass Sie schnell Erfolge sehen, die Sie wiederum motivieren. Es muss Spaß machen, sonst wird das nichts.

Tipp 3 - Weniger ist mehr

Alles nur neu sortieren oder ein bisschen umräumen, das ist nicht wirklich befriedigend. Der Erfahrung nach können Sie sich getrost von rund 30 bis 50 Prozent der Dinge trennen, denn meistens hat man zu viele Sachen, die man nicht wirklich braucht.

Aufräumen, aber wie? Colourbox

Tipp 4 - Starre Regeln bringen nichts

Manche nehmen sich vor, alles wegzuwerfen, was älter ein oder zwei Jahre alt ist. So vorzugehen, das ist nicht wirklich hilfreich, denn schnell kommen beim Aufräumen Dinge in die Hand, die noch gut erhalten sind oder an denen Erinnerungen hängen. Dann wird man unsicher und Unsicherheit lähmt und frustriert. Deshalb der Vorschlag…...

Tipp 5 - Sie brauchen einen neutralen Helfer

Idealerweise haben Sie jemanden, den Sie beim Aufräumen fragen können. Das kann z.B. eine gute Freundin sein, die ganz neutral beurteilen kann, ob ein Kleidungsstück wirklich noch schön und der dritte Dosenöffner unbedingt nötig ist.

Tipp 6 - Das Aufräumen ist die Belohnung

Eine Belohnung für das erfolgreiche Entrümpeln sollte nicht darin bestehen, neue Sachen zu kaufen! Lernen Sie, generell weniger zu kaufen, so vermeiden Sie übervolle Schränke und Schubladen. Die eigentliche Belohnung besteht darin, sich des unnötigen Ballasts zu entledigen und vielleicht auch, alte Dinge neu zu entdecken!

Webseite von Barbara Immler