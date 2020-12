per Mail teilen

Nicht jeder kann sofort geimpft werden. Zu welcher Gruppe gehören Sie und wie läuft die Impfung dann ab?

Wenn es mit den Impfungen losgeht, können nicht alle Menschen in Deutschland sofort geimpft werden. Deshalb hat das Bundesgesundheitsministerium für Menschen, die sich impfen lassen wollen, eine Reihenfolge festgelegt.

Wie lange der Ablauf insgesamt dauern wird, ist zwar nicht sicher. Aber viele Experten gehen davon aus, dass alle Gruppen bis zum kommenden Sommer oder Herbst geimpft sein können.

Corona-Impfung dpa Bildfunk Frank Hörmann

Wird es eine Impfpflicht geben?

Nein. Die Impfung ist für jeden freiwillig.

Wer darf zuerst geimpft werden?

Über 80-Jährige . Sie sterben am häufigsten an der Coronavirus-Infektion.

. Sie sterben am häufigsten an der Coronavirus-Infektion. Bewohner und Beschäftigte in Pflegeheimen

Pflegekräften in ambulanten Pflegediensten

Menschen, die zuhause Pflegebedürftigeversorgen

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die sich dort besonders leicht mit dem Coronavirus anstecken können - zum Beispiel das Personal der Intensivstationen und Notaufnahmen, in Rettungsdiensten, in der Palliativversorgung und in Impfzentren

In der ersten Impfphase sollen Menschen in Alten- und Pflegeheimen durch mobile Impfteams geimpft werden. Diese Menschen werden in den jeweiligen Einrichtungen direkt informiert.

Personen der anderen Gruppen können demnächst online oder telefonisch einen Termin vereinbaren (siehe unten).

Wer gehört zur zweiten Gruppe?

Über 70-Jährige

Personen mit Trisomie 21 , Demenz oder geistiger Behinderung , oder nach einer Organtransplantation

, oder , oder nach einer Enge Kontaktpersonen von über 80-Jährigen, von Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen und Heimen für geistig Behinderte und Schwangeren

von über 80-Jährigen, von Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen und Heimen für geistig Behinderte und Schwangeren Personen, die in der stationären oder ambulanten Pflege von geistig behinderter Menschen tätig sind

tätig sind Weitere Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, zum Beispiel Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt , Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in Corona-Testzentren

und sonstiges Personal mit regelmäßigem , Personal der und in Polizei - und Ordnungskräfte , die im Dienst einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind - etwa bei Demonstrationen

- und , die ausgesetzt sind - etwa bei Demonstrationen Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in wichtigen Positionen der Krankenhausinfrastruktur

und in der Personen, die in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen leben oder tätig sind

Wer gehört zur dritten Gruppe?

Über 60-Jährige

Personen mit folgenden Krankheiten: Adipositas , chronische Nierenerkrankung , chronische Lebererkrankung , Immundefizienz oder HIV -Infektion, Diabetes mellitus , diverse Herzerkrankungen , Schlaganfall , Krebs , COPD oder Asthma , Autoimmunerkrankungen und Rheuma

, chronische , chronische , oder -Infektion, , diverse , , , oder , und Andere Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen , die nicht zu den beiden ersten Gruppen gehören

, die nicht zu den beiden ersten Gruppen gehören Personen in relevanter Position in Regierungen , Verwaltungen und den Verfassungsorganen , in Streitkräften , bei der Polizei , Feuerwehr , Katastrophenschutz und THW und in der Justiz

in , und den , in , bei der , , und und in der Personen in wichtigen Positionen in Unternehmen der kritischen Infrastruktur , in Apotheken und in der Pharmawirtschaft , öffentliche Versorgung und Entsorgung , Ernährungswirtschaft , Transportwesen , Informationstechnik und Telekommunikation

in Unternehmen der , in und in der , öffentliche und , , , und Erzieher und Lehrer

und Personen, mit problematischen Arbeits- oder Lebensbedingungen

Die Impfung einer Gruppe muss nicht erst komplett abgeschlossen sein, bevor man mit der nächsten Gruppe beginnen kann.

Impfung in einem Impfzentrum dpa Bildfunk picture alliance/ dpa/ Philipp von Ditfurth

Wie wird geimpft?

Am Anfang soll hauptsächlich durch mobile Teams und in Testzentren geimpft werden, und zwar nur nach Terminvereinbarung.



Terminvergabe in Baden-Württemberg

Terminvergabe in Rheinland-Pfalz

Die Impfung ist kostenlos.

Hausärzte sollen zunächst nicht impfen.



Wie oft muss man geimpft werden?

Im Moment ist der Stand, dass man innerhalb von wenigen Wochen zwei Impfdosen bekommt, um einen Impfschutz aufzubauen.

Wie läuft eine Impfung im Impfzentrum ab?