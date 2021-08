Oleander sind echte Klassiker als Kübelpflanzen für Balkon und Terrasse. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel gibt Tipps zum Düngen, Gießen und zur Vermehrung durch Stecklinge.

Wie gießt man Oleander richtig?

Grundsätzlich gilt: Oleander braucht im Sommer zuverlässig Wasser und Dünger. Deshalb regelmäßig gießen, am besten mit leicht kalkhaltigen Leitungswasser. Und stellen Sie den Topf in einen Untersetzer mit einem hohen Rand, der das überschüssige Gießwasser auffangen kann.

Gießen Sie spätestens, wenn die Erde oben drei bis vier Zentimeter tief abgetrocknet ist. Das kann auch nach Regenschauern noch der Fall sein, weil das Wasser oft gar nicht in den Topf gelangt.

Wie düngt man Oleander?

Gerade in kühlen, feuchten Sommern, die das Wachstum der Triebe fördern, braucht der Oleander ausreichend Dünger. Jetzt im Sommer sollten Sie jede zweite Woche eine Portion handelsüblichen Flüssigdünger ins Gießwasser geben und vergießen.

Die unterschiedlichen Sorten werden alle auf die gleiche Weise gepflegt, da macht die Blütenfarbe keinen Unterschied.

Oleander kann auch im Kübel stattlich werden. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance/ dpa | Matthias Schrader

Wie schneidet man Neutriebe zurück?

Was in diesem Jahr besonders zu beachten ist: Bei dem eher kühlen und feuchten Wetter wachsen die Triebe sehr stark. Werden die weichen Neutriebe zu lang, können sie leicht absterben. Hier sollten Sie mit der Schere eingreifen: Schneiden Sie sehr lange Neutriebe um etwa die Hälfte zurück, damit die Triebe sich besser verzweigen und kräftiger werden. Dort bilden sich nächstes Jahr dann prächtige Blüten. Und wer Lust hat, kann aus dem Schnittgut neue Oleanderpflanzen kultivieren.

Weiße Oleanderblüten sind besonders hübsch und nicht ganz so verbreitet wie ihre rosa Verwandten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/A. Jagel | A. Jagel

Wie vermehrt man Oleander aus Stecklingen?

Das ist wirklich ganz einfach - und jetzt ist die optimale Zeit dafür: Nehmen Sie einen abgeschnittenen Trieb ohne Blütenansatz und schneiden Sie ihn auf etwa 15 Zentimeter Länge zurück. Ideal ist, wenn das Stück drei Blattpaare hat. Das unterste Blattpaar wird abgestreift und der Steckling dann in einen Topf mit Anzuchterde gesetzt. Danach immer leicht feucht halten. Sie können für zwei Wochen eine Plastiktüte mit kleinen Löchern als "Minigewächshaus“ darüberstülpen.

Die ersten Wurzeln bilden sich nach etwa zwei bis drei Wochen und bald treibt der kleine Oleander in den Blattachseln, also an der Stelle, an der das Blatt am Stiel sitzt, neue Triebe. Durch Bewurzelungspulver auf Algenbasis (im Gartencenter erhältlich) wird das Anwachsen unterstützt.

Rosafarbene Oleanderblüten schmücken den sommerlichen Garten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa Themendienst | Karo Kraemer

Tipp: Setzen Sie in einen zehn-Zentimeter-Topf jeweils drei Stecklinge. So ist der Anwachs-Erfolg fast garantiert und im nächsten Frühjahr können Sie die Jung-Oleander in jeweils einen 20-Zentimeter-Topf umpflanzen, damit sie zügig weiter wachsen.