Sie hätten gerne einen Baum, ihr Garten bietet wenig Platz und die Suche fällt schwer? SWR4 Gartenexperte Volker Kugel empfiehlt 3 Sorten des Kuchenbaums.

Der Kuchenbaum. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Bildagentur-online/Mueller-McPho | Bildagentur-online/Mueller-McPhoto

Im Herbst kann man den Kuchenbaum bei Windstille "erriechen"

Es duftet im Herbst, wenn das Laub fällt, würzig-süß nach Lebkuchen. Manche Leute fühlen sich auch an Zuckerwatte oder Karamell erinnert. Wenn es windstill ist, kann man im Herbst den Kuchenbaum schon von Weitem "erriechen".

So sehen die Blätter des Kuchenbaums im Herbst aus. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Kuchenbaum wächst sehr grazil

Der Kuchenbaum wächst sehr grazil und fein verzweigt. Seine Blätter sind etwa acht Zetimeter groß, sommergrün und herzförmig. Sehr attraktiv ist die rosa bis karminrote Färbung der Blätter beim Austrieb im Frühjahr und dann die geradezu sensationelle Herbstfärbung, die von Hellgelb bis Scharlachrot reicht. Der Kuchenbaum in seiner Originalform wächst zwar sehr langsam, wird aber trotzdem nach 20-25 Jahren bis zu zwölf Meter hoch - das Original ist also nur was für größere Hausgärten.

Welche Sorten eignen sich auch für kleinere Gärten?

Eine sehr interessante, langsam wachsende Sorte ist "Krukenberg Dwarf". Der "Zwerg“ wird nur gut drei Meter hoch und zwei Meter breit und damit ist diese Sorte auch in ganz kleinen Gärten gut einsetzbar. Der Austrieb ist bronzefarben und das Herbstkleid ist leuchtend orange.

. Dabei handelt es sich um eine des Kuchenbaumes, die auf einem Stamm veredelt wird. Die nach unten wie ein Wasserfall. Aus deutscher Züchtung stammt die Sorte "Rotfuchs". Diese Bäume werden bis zu sieben Meter hoch und nur vier Meter breit in der Endgröße - also nach 20 Jahren. Der Austrieb der Blätter ist purpurrot und die Blätter sind auch im Sommer leicht purpurfarben überhaucht. Das ist ein echter Hingucker im Garten.

Der besondere Tipp: Wer es noch kleiner mag: Vom Kuchenbaum, der in der Naturform bis zu zwölf Meter hoch wird, gibt es sogar Zwergformen, die nur etwa zwei Meter hoch und einen Meter breit werden. "Herkenrode Dwarf" ist so eine Sorte, die sich auch für ganz kleine Gärten eignet bzw. in einem großen Pflanzkübel auf dem Dachgarten oder der Terrasse dauerhaft gedeihen kann.

Der Standort - das sollten Sie wissen

Der Kuchenbaum liebt tiefgründige, nährstoffreiche, idealerweise sandig-humose Standorte mit wechselndem Sonneneinfall. Mit kargen verdichteten Böden kommt er gar nicht klar. In den ersten drei bis vier Jahren muss er in Trockenzeiten regelmäßig gegossen werden, bis er richtig eingewurzelt ist und sich selbst versorgen kann.

Der Kuchenbaum ist auf Dauer pflegeleicht

Auf Dauer ist der Kuchenbaum aber pflegeleicht: Schnittmaßnahmen sind nicht notwendig, Krankheiten und Schädlinge sind wirklich kein Problem. Ebenfalls ganz wichtig: Der Kuchenbaum stammt aus den Höhenregionen Japans und ist bei uns völlig winterhart.