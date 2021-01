per Mail teilen

FFP2-Masken sind eigentlich nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Doch wenn Sie einige wichtige Punkte beachten, können Sie die Haltbarkeit der Masken verlängern und sie mehrmals verwenden. Die Tipps kommen von Wissenschaftlern aus Münster.

Haben Sie diese Verhaltensregeln beachtet? Dann können Sie FFP2-Masken wiederverwenden.

immer nur die eigene Maske verwenden, niemals mit anderen Personen tauschen

nicht feucht reinigen (z.B. durch Waschen oder Kochen)

nach maximal fünf Desinfektionen entsorgen

nicht mit Desinfektionsspray einsprühen

nicht mehr verwenden, wenn die Maske durch die Atemluft sehr feucht geworden ist

Mit diesen zwei Maßnahmen desinfizieren Sie FFP2-Masken richtig

1. Sieben Tage bei Raumluft trocknen lassen

Coronaviren des Typs SARS-CoV-2 können bis zu sieben Tage auf der Oberfläche einer FFP2-Maske überleben. Die Maske sollte daher frühestens nach Ablauf dieser Zeit wiederverwendet werden. Bei Raumluft kann sie in dieser Zeit gut trocknen. Am besten hängen Sie die Maske dazu an einem möglichst freien Platz auf.

Tipp: Hängen Sie ein Brett mit sieben Nägeln oder Haken nebeneinander auf, die mit den Wochentagen beschriftet sind. Das erleichtert den rechtzeitigen Wechsel der Masken und das Einhalten der Trocknungszeit.

Wichtig Spätestens nach fünfmaligem Trocknen bei Raumluft sollte die FFP2-Maske im Hausmüll entsorgt werden.

2. Bei einer Temperatur von 80 Grad trocken erhitzen

Wird die Maske 60 Minuten lang bei 80 Grad Celsius trocken erhitzt, sterben die Coronaviren ab. Dazu eignet sich am besten ein Backofen mit der Einstellung Ober- und Unterhitze. Die Temperatur können Sie mit einem Backofenthermometer kontrollieren. Ist sie geringer als 80 Grad, könnten Viren überleben. Bei einer höheren Temperatur könnte die Maske Schaden nehmen und einen Großteil ihrer Filterwirkung verlieren.

Achtung Für formstabile FFP2-Masken mit Körbchen und für Modelle mit Atemventil ist das Erhitzen bei 80 Grad Celsius als Desinfektionsmethode nicht geeignet.

Geprüfte Tipps von Wissenschaftlern

Die Tipps stammen von der Fachhochschule und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Dort haben Wissenschaftler die Wiederverwendbarkeit von FFP2-Masken für den Privatgebrauch untersucht. Auf der Internetseite zum Projekt beantworten die Forscher außerdem häufig gestellte Fragen zu ihren Methoden und zum Thema.