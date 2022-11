Ohne Rauschen - DAB+ ist das Radio der Zukunft

per Mail teilen

Im Auto, im Garten oder auch zu Hause im Wohnzimmer! SWR4 begleitet Sie durch den Tag. Mit DAB+ hören Sie Ihr Lieblingsprogramm in noch besserer Qualität. Digital und kostenlos!

Was ist eigentlich DAB+?

DAB+ bedeutet digital-terrestriches Radio. Das klingt alles zunächst etwas sperrig, ist aber eigentlich ganz einfach. DAB+ ist digitales Radio vom Sendemast zum Empfängergerät. Es ist der Nachfolger von UKW, dem analogen Radio. Neben der guten Klangqualität, das heißt, es gibt kein nerviges Rauschen mehr, gibt es weitere Vorteile, wie eine große Auswahl an verschiedenen Programmen und auch Zusatzdiensten mit Texten und Bildern auf dem Display ihres Radios. Und ein weiterer Vorteil - Sie brauchen dafür keine Internetverbindung.

Wie kann ich DAB+ empfangen?

Um Radio über DAB+ hören zu können, brauchen sie ein DAB+ Digitalradio. Die gibt es sowohl fürs Auto als auch für zu Hause und unterwegs. Die Auswahl an Geräten ist groß. Fragen Sie am Besten beim Kauf eines Radios direkt nach einem DAB+ Gerät. Auch beim Kauf eines neues Autos bietet sich natürlich ein DAB+ Autoradio an. Und ältere Autos kann man für DAB+ nachrüsten.

Kostet DAB+ extra?

Nein. Außer den Kosten für ein neues DAB+ Radio fallen für Sie keine Extrakosten an.

