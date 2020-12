Sie haben das Kürzel 5G schon gehört und sich gefragt, ob Sie das wirklich brauchen? Dann sind Sie hier richtig. Wir erklären Ihnen kurz und bündig, worauf es bei der neuen Mobilfunktechnik ankommt.

Was genau ist 5G?

5G ist ein neuer Standard für die Übertragung von Daten über den Mobilfunk. Das Kürzel steht für "5. Generation". Der neue Standard soll Daten bis zu zehnmal schneller übertragen können als die Vorgängerversion LTE. Das ist u.a. deswegen möglich, weil 5G für die Datenübertragung zusätzliche Frequenzen nutzt, die bisher nicht für den Mobilfunk zur Verfügung standen.

Wer profitiert von 5G?

Der Mobilfunkstandard 5G ermöglicht einen deutlich schnelleren Austausch von Daten. Davon profitieren nicht nur Smartphones für schnelleres Surfen und Downloads. Es sind auch viele Anwendungen über andere Geräte denkbar, die bisher wegen mangelnder Übertragungsgeschwindigkeit nicht möglich waren.

Beispiele:



Vernetzung von Fahrzeugen, zum Beispiel für autonomes Fahren

Tele-Medizin, zum Beispiel die Steuerung von Operationen aus großer Entfernung

bessere Vernetzung und mehr Stabilität bei Großveranstaltungen wie zum Beispiel Festivals

Anwendungen für das sogenannte "Smart Home", zum Beispiel Vernetzung von Haushaltsgeräten und Haustechnik

dpa Bildfunk Picture Alliance

Brauche ich für 5G ein neues Handy?

Ja. Das Handy muss technisch für den neuen Mobilfunkstandard ausgelegt sein. Alte Geräte lassen sich leider nicht nachrüsten. Es gibt aber bereits einige Smartphones zu kaufen, die 5G-fähig sind. Ob Sie mit Ihrem bisherigen Mobilfunktarif 5G nutzen können, sollten Sie bei Ihrem Anbieter erfragen. Wenn Sie mit dem Handy nur surfen, soziale Netzwerke nutzen und ab und zu mal etwas downloaden, brauchen Sie 5G nicht. Dafür sind die derzeitigen Übertragungsgeschwindigkeiten über LTE völlig ausreichend.

Sie brauchen nur dann zwingend ein neues Handy, wenn Ihr Handy so alt ist, dass es kein LTE kann und noch dessen Vorgängerstandard nutzt (3G), denn das 3G-Netz wird nach und nach abgeschaltet. Das betrifft meist Handys, die vor 2006 angeschafft wurden.

Wo gibt es 5G in Deutschland?

Der Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland läuft bereits seit einiger Zeit. Der Standard ist zur Zeit vor allem in größeren Städten und Ballungsräumen verfügbar. Die Netzbetreiber kommen offenbar schneller mit dem Ausbau voran als ursprünglich geplant. Die Telekom zum Beispiel will nach eigenen Angaben bis Ende 2021 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit 5G versorgen.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Wo in Deutschland 5G schon verfügbar ist, können Sie in den Netzabdeckungskarten der Mobilfunkanbieter überprüfen:

Ist 5G gesundheitsschädlich?

Ob der neue Mobilfunkstandard 5G gesundheitsschädlich sein kann, wird unter anderem vom Bundesamt für Strahlenschutz geprüft. Dort heißt es, man gehe "nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht von negativen gesundheitlichen Auswirkungen aus". Das Bundesamt sieht aber auch noch offene Fragen. Je mehr Sendeanlagen aufgestellt werden und je mehr Geräte den neuen Standard für Datenübertragungen nutzen, desto größer könnte das Risiko einer Gesundheitsbelastung sein.

dpa Bildfunk picture-alliance / Sebastian Kahnert/dpa

Die Verbraucherzentrale geht davon aus, dass mit 5G die Strahlenbelastung zunächst einmal nur wenig ansteigt. Denn die genutzten Mobilfunkfrequenzen seien größtenteils dieselben wie für den Vorgängerstandard. Die größte Strahlenbelastung gehe von den Smartphones aus, so die Verbraucherzentrale. Grund dafür sei, dass sie meist nah am Körper gehalten werden. Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt daher Tipps für das Telefonieren mit dem Handy.