Apfelkrokant mit Eis und Walnuss-Haselnusslikör

Eine Variante für dieses fruchtig-feine Dessert ist, dass Sie den Walnuss-Haselnusslikör nicht als Spiegel unter das Eis geben, sondern in eine Zabaione einarbeiten.



Schlagen Sie dafür vier Eigelb und 60 g Zucker im warmen Wasserbad erst auf und dann direkt kalt. Geben Sie 20 ml Marsala, 50 ml Walnuss-Haselnusslikör, 120 ml Weißwein und 60 g Zucker in die Eimasse und schlagen Sie diese erneut kalt. Lösen Sie zwei Blatt Gelatine auf und heben Sie diese unter die Eimasse. Nochmals kalt schlagen.



Nun rühren Sie mit dem Schneebesen 240 ml sehr steif geschlagene Sahne unter. Füllen Sie die Zabaione direkt in Gläser und stellen Sie sie kalt. Die Kombination der Zabaione mit dem warmen Apfelkrokant ist ein echter Hit.