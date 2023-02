Anzuchtkasten selber bauen: Das Gewächshaus für zuhause

Einen Anzuchtkasten oder ein Mini-Gewächshaus selber bauen und in diesem Pflanzen zuhause anbauen. Einfache Anleitungen für DIY Frühbeete zur Anzucht von Gemüse und Pflanzen.

Ein Frühbeet ist ein kleines Gewächshaus, das man sich sowohl in den Garten als auch auf die Fensterbank stellen kann. Ein Anzuchthaus funktioniert also wie ein kleines Treibhaus, das sich durch Sonnenstrahlung aufheizen kann und junge Pflanzen vor Wind und Wetter schützt. Wie in großen Treibhäusern muss man auch bei den Mini-Gewächshäusern auf die richtige Belüftung achten. Hierbei reicht es, wenn Sie einmal am Tag den Deckel des Anzuchtkastens für etwa eine Stunde öffnen.

Aus einem Eierkarton lässt sich mit wenigen Handgriffen ein kleines Frühbeet zaubern, das außerdem eine tolle Bastelidee für Kinder ist. Dafür brauchen Sie einen leeren Eierkarton, etwas Folie, ein Messer, Klebestreifen, Anzuchterde sowie Saatgut.

Junge Tomatenpflanzen gedeihen im Mini-Gewächshaus aus Eierkarton. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Petra Schüller

Mit dem Messer schneiden Sie ein großes Fenster in den Deckel des Eierkartons. Von innen legen Sie Folie auf das Loch und befestigen diese mit den Klebestreifen. Füllen Sie dann in jede Mulde des Kartons etwas angefeuchtete Erde. Zum Schluss werden die Samen gesät. Der Deckel kann nun zugeklappt und den Pflanzen beim Wachsen zugeschaut werden. Denken Sie daran, regelmäßig zu gießen.

Wenn Sie es etwas bunter mögen, können Sie den Eierkarton noch verzieren und beschriften.

Für dieses Mini-Gewächshaus benötigen Sie nur wenige Dinge: Einen Blumentopf oder ein anderes Pflanzgefäß, Anzuchterde, Samen und eine große, leere Plastikflasche.

Plastikflaschen wiederverwenden für ein kleines, selbstgebautes Gewächshaus. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Alexandra Troyan

Als Erstes wird der Blumentopf mit frischer und leicht feuchter Erde befüllt. Im Anschluss wird das Saatgut entsprechend der Anleitung auf die Erde gelegt oder leicht angedrückt. Dann wird die Plastikflasche auf etwa 11 Zentimeter Höhe gekürzt und der Deckel abgeschraubt. Das DIY Gewächshaus kann dann mit der "Plastikkuppel" geschlossen werden. Der Deckel kann zur Belüftung abgenommen werden.

Warum Anzuchterde verwenden? Der Vorteil von Anzuchterde ist, dass diese sehr locker ist und im Vergleich zu Blumenerde weniger Nährstoffe enthält. Das ist sinnvoll, damit die Keimlinge nicht zu schnell in die Höhe schießen, sondern vorher feste und tiefe Wurzeln bilden können.

Wenn Sie Plastikverpackungen wie beispielsweise von Weintrauben oder Himbeeren sammeln, lassen sich daraus ganz einfach Anzuchtkästen basteln. Sie können entweder den Behälter direkt mit Erde füllen oder kleine, abbaubare Anzuchttöpfe dafür verwenden.

Eine alte Plastikverpackung wiederverwenden und einen Anzuchtkasten selber machen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Petra Schüller

Für die Anzucht die Verpackung ausspülen, vorhandene Aufkleber entfernen und abtrocknen. Den Behälter mit Erde füllen und die Samen einsäen. Den Deckel locker verschließen und fertig ist der Anzuchtkasten.

Auch alte Zip Beutel oder Einwegverpackungen von Essen lassen sich zu kleinen Gewächshäusern umfunktionieren.

Ein Mini-Gewächshaus aus einem alten Gefrierbeutel. SWR R. Fehlen

Auch mit Marmeladengläsern lässt sich im Handumdrehen ein kleines Frühbeet bauen. Sie benötigen einen kleinen Topf oder ein Glas mit einem deutlichen kleineren oder größeren Durchmesser und ein Glas zum Überstülpen.

Auch aus Glas lässt sich in wenigen Schritten ein kleines Gewächshaus machen. SWR R. Fehlen

Das Glas gut ausspülen und abtrocknen. Den Topf oder ein anderes Glas mit Anzuchterde befüllen. Das Saatgut auf oder in die Erde geben. Je nach Durchmesser stülpen sie das Glas dann komplett über oder lassen es im Topf leicht auf der Erde aufliegen.

Anzuchtkästen sind optimal, wenn Sie zum Ende des Winters oder zu Beginn des Frühlings die ersten Samen in die Erde säen möchten, diese aber aufgrund der Temperaturen noch nicht im Freiland gestreut werden können. So funktioniert dann die Pflanzenanzucht auf der Fensterbank.

Die Keimlinge müssen umgetopft werden, um stärker zu wurzeln und stabiler zu wachsen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose

Pflanzen bleiben so lange im Anzuchtkasten, bis sie kräftig genug sind, vereinzelt und in einen kleinen Topf gepflanzt zu werden. Das ist der Fall, wenn Sie sehen, dass sich zwei Blattpaare entwickelt haben. Die zarten Pflänzchen dann aus der Anzuchterde nehmen und in einen eigenen, kleinen Topf pflanzen, damit die Pflanzen wurzeln können.