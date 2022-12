Silvester-Orakel: Alternativen zum Bleigießen

Wir zeigen Ihnen welche Alternativen es zum Bleigießen an Silvester gibt und wie Sie mit Gummibärchen oder Kaffee in die Zukunft schauen können.

Silvestertradition Bleigießen und warum es verboten ist

Alternative 1 zum Bleigießen: Zinngießen

Alternative 2 zum Bleigießen: Wachsgießen

Alternative 3 zum Bleigießen: Teiggießen

Welche Bedeutung haben die gegossenen Figuren?

Befragt das Gummibärchen-Orakel

Das Kaffeesatz-Orakel

Frag die Glückskekse

Was ist eigentlich ein Orakel?

Gerade dann, wenn sich ein Jahr verabschiedet und ein neues beginnt, sind wir neugierig, was es für uns bereit hält. Darum befragen wir zum Jahreswechsel gerne Orakel. Deshalb hatte das Bleigießen bei uns in Deutschland an Silvester eine lange Tradition, bis es 2018 verboten wurde. Beim Erhitzen entstehen nämlich giftige Bleidämpfe. Auch sollte man die Bleifiguren nicht anfassen, weil Blei ein Schwermetall ist, dass für die Gesundheit schädlich ist, besonders für Kinder. Selbst wenn Sie zu Hause noch irgendwo ein Set zum Bleigießen finden, sollten Sie es nicht benutzen. Es gibt einige Alternativen, die genauso gut funktionieren.

Ein Zinngieß-Set sieht genauso aus, wie ein Bleigieß-Set. Nur ist Zinn nicht bedenklich. Das silberne Metall ist sehr weich und hat einen niedrigen Schmelzpunkt. Deshalb ist es für die Silvestertradition gut geeignet. Die Figuren werden über einem Teelicht geschmolzen und anschließend wird das heiße Zinn in kaltes Wasser gegossen. Dabei entstehen dreidimensionale Figuren, die einem etwas über die Zukunft verraten sollen.

Entweder kauft man schon ein fertiges Set oder man gießt aus alten Kerzen Rohlinge. Als Form für die Wachs-Rohlinge eignen sich Eiswürfelformen aus Silikon. Die Wachs-Rohlinge muss man dann später auf einem großen Löffel über einer Kerze zum Schmelzen bringen. Das flüssige Wachs wird dann in eine Schüssel Wasser gekippt. Die Wachsskulptur verweist dann symbolisch auf das, was im neuen Jahr kommen könnte. Aber Achtung: Wachs braucht deutlich länger als Blei, bis es im Wasser abgekühlt und fest ist. Das kann zu schmerzhaften Verbrennungen führen, wenn man es zu früh aus dem Wasser holt.

Statt Wachs oder Zinn wird einfach Pfannkuchenteig in heißes Öl gekippt. Dafür Öl in einem Topf erhitzen. Wenn an einem Holzstäbchen kleine Bläschen aufsteigen, ist das Öl heiß genug. Dann kann man einen Eßlöffel oder einen Saucenlöffel voller Teig in das Öl gießen. Dann den Teig mit einer Schöpfkelle wenden, damit er im Fett gut durchgebacken wird. Mit der Schöpfkelle das Teiggebilde aus dem heißen Öl herausangeln und abkühlen lassen. Tja, was könnte das wohl sein? Wem das Ergebnis des Orakels nicht gefällt, der kann es einfach aufessen, vielleicht noch mit Puderzucker und Früchten dazu.

Zuerst muss man entschlüsseln, was die gegossene Figur eigentlich darstellen soll. Das ist nicht immer einfach. Rätseln Sie gemeinsam mit Ihren Partygästen. Wenn Sie identifiziert haben, um was es sich handelt, können Sie entweder in der Anleitung des Zinngieß-Sets nachschauen oder im Internet googeln. Dort gibt es einige Seiten mit möglichen Bedeutungen.

IMAGO David Inderlied/Kirchner-Media

Wer keine Lust auf so viel Aufwand hat, der könnte es mit dem Gummibärchenorakel versuchen. Die Anleitung dafür gibt es als Buch. Neben der Anleitung braucht man vor allem eine Tüte Gummibärchen. Dann muss jeder fünf Bärchen ziehen und für jede gezogene Farbkombination gibt es einen Orakelspruch. Inzwischen gibt es auch "Das Gummibärchenorakel der Liebe" für Singles und "Das Gummibärchenorakel für Kinder". Viel Spaß beim Orakeln und Naschen.

Das Kaffeesatz-Orakel ist schon was für Fortgeschrittene. Denn aus dem dunklen Pulver etwas rauszulesen ist nicht ganz so leicht. Manche raten, man solle den Kaffeesatz fotografieren, damit man das Ergebnis vergrößern und besser deuten kann. Aber von vorne: Wenn der Kaffee ausgetrunken ist, dass dreht man die Tasse um und stellt sie auf die Untertasse und wartet eine halbe Stunde. In der Zeit tropft dann die restliche Flüssigkeit in den Teller. Dreht man die Tasse zu früh um, läuft man Gefahr, dass das Bild verläuft. Hat es geklappt, dann ist Ihre Fantasie gefragt.

Wer keine Experimente mag, der kann zum Jahreswechsel ganz klassisch auf die beliebten Glückskekse zurückgreifen. Wer die Sprüche personalisieren möchte, der kann die Kekse natürlich selbst backen und die eigenen Zettel darin verstecken.