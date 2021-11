Alternative zu Thuja, Eibe & Co: gemischte Hecken pflanzen und schneiden

So schaffen Sie Abwechslung in Ihrem Garten und tun auch noch was für Vögel und Insekten. Pflanzen Sie doch mal eine gemischte Hecke aus Ziersträuchern statt die altbekannten Thuja, Eibe und Liguster. Das geht auch noch im November.