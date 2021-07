Sabine Gronau radelt durch Baden-Württemberg

SWR4 Moderatorin Sabine Gronau radelt auf den schönsten Touren durch Baden-Württemberg.

Dieses Mal geht es in den Südosten Baden-Württembergs - ins Allgäu. Die Rundtour zwischen Leutkirch über die Allgäuer Genussmanufaktur in Urlau, das Glasmacherdorf Schmidsfelden, den bayerischen Wallfahrtsort Gschnaidt, vorbei an grünen Wiesen in zauberhafter Natur und zurück nach Leutkirch hat SWR4 Hörer Hans Birkle vorgeschlagen.