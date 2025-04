per Mail teilen

In kleinen Gärten muss man clever pflanzen, da man nicht viel Fläche hat. Ahornbäume bieten sich wunderbar an. Wir stellen die Sorten vor, die dauerhaft mit wenig Platz auskommen.

Durch die Wohnungsnot in Deutschland brauchen wir immer mehr und größere Flächen. Das hat zur Folge, dass der Platz für schöne Gärten vor unseren Haustüren immer knapper wird. Ähnlich sieht's in Innenhöfen aus. Deswegen brauchen wir entsprechend kleinere Pflanzen. Bäume müssen mit wenig Platz auf Dauer auskommen. Unser SWR4 Gartenexperte Volker Kugel hat einige Bäume für kleine Gärten aus der Pflanzengruppe der Ahorne für Sie zusammengestellt.

Diese Ahornarten eignen sich für kleine Gärten

So klappt's auch mit dem einheimischen Ahorn

Das ist die beste Pflanzzeit für Ahorn

Bäume sind im Garten wichtig

Der Dreizahnahorn, lateinisch "Acer buergerianum", kommt aus den Randgebieten der Steppen Nordamerikas. Er wächst langsam und wird ca. sechs Meter hoch. Seine Blätter sind dreifach gelappt mit einer tollen Herbstfärbung in orange oder rot. Die Blüten kommen Ende Mai in gelben, hängenden Dolden.

Oder der Zimtahorn, lateinisch "Acer griseum". Er ist etwas ganz Besonderes! Seine Rinde ist zimtfarben und rollt sich in Streifen ab, die so dünn sind wie Papier. Gerade im Winter sieht das sehr dekorativ aus. Der Zimtahorn wird nur ca. vier bis sechs Meter hoch – mit toller orange bis karminroter Herbstfärbung der gelappten Blätter.

Auch "Acer opalus", der schneeballblättrige Ahorn gehört in diese Gruppe. Er wird im Alter bis zu acht Meter hoch, wächst aber langsam. Er hat drei- bis fünffach gelappte Blätter, die auf der Unterseite filzig behaart sind. Und sie zeigen auch eine tolle Herbstfärbung.

Einheimische Ahorne werden oft sehr groß Viele einheimische Ahorne scheiden für kleine Gärten aus – wie der Spitzahorn oder der Bergahorn – weil sie bis zu 25 Meter hoch werden. Aber es gibt auch viele hitzeresistente Ahornarten, die relativ klein bleiben. Die meisten kommen aus den Bergwäldern Japans, aus Gebieten in China oder aus den Randzonen der Steppen in Nordamerika.

Die kleinen Ahornbäume müssen nicht zwingend aus Nordamerika, China oder Japan kommen. Der Feldahorn, lateinisch "Acer campestre", wird zwar schon im Alter bis zu 15 Meter hoch, aber erfahrene Baumschulgärtner formen aus dem Feldahorn sogenannte Hochspaliere oder Dachformen. Durch regelmäßigen Schnitt werden sie in Form gehalten. So schafft man lebenden Sichtschutz auf kleinster Fläche und kühlenden Schatten in den engsten Gärten.

Diese Ahornarten sind kleine Bäume oder größere Sträucher, so wie z.B. auch Felsenbirnen oder Hartriegel. Es gibt sie klassisch mit einer kleinen Baumkrone auf einem ca. zwei Meter hohen Stamm in der Baumschule zu kaufen. Eine andere natürliche Art des Sichtschutzes ist der Bambus.

Ahorn mit besonderer Wuchsform Es gibt auch Ahornarten mit einer ganz besonderen Wuchsform. Sie werden mit mehreren Stämmen gezüchtet bzw. gezogen, meist drei oder fünf Stück, und die unteren Äste werden zunächst bis auf ca. eineinhalb Meter Höhe entfernt. Im Fachjargon nennt man das "aufschneiden".

Optisch ergibt sich dann ein tolles Bild: Man hat zum einen den Durchblick in den Garten und zum anderen oben eine große schirmförmige Laubkrone. Im Laufe der Jahre kann man dieses „Aufschneiden“ der Seitenäste behutsam fortsetzen. So erreicht man weiter freien Durchblick unter dem Laubdach auf ca. zwei Meter.

Die beste Pflanzzeit ist das Frühjahr. Alle genannten Ahornarten kommen mit normalen Gartenböden ohne Luxus zurecht. Aber: Staunässe und Bodenverdichtungen mögen sie nicht. Bei aller Hitze und Trockenheitsverträglichkeit ist es ganz wichtig, die frisch gepflanzten Ahornbäume in den ersten zwei Anwachsjahren gleichmäßig mit Wasser zu versorgen. Danach wachsen sie gut eingewurzelt ohne große Pflege.

Bäume und größere Sträucher sind wichtige Gestaltungselemente und auch meist eine schöne Gliederung für unsere Gärten, genau wie Hecken wie die Eibe oder Schlehe. Der Schatten von Bäumen wird für unsere immer heißeren Sommer immer wichtiger und ist den Sonnenschirmen oft überlegen. Alleine schon, weil das üppige Laub auch für ein gutes Kleinklima sorgt. Eine wunderbare Alternative zum Ahorn sind auch Kugelbäume, die nicht viel Platz brauchen.