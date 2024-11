Egal, ob Adventskränze mit oder ohne Tannengrün, kitschig oder minimalistisch – es gibt so viele Ideen. Entdecken Sie bei uns die aktuellen Trends für Ihren Adventskranz.

Ein Holz-Adventskranz ist eine wunderschöne und natürliche Alternative zu traditionellen Adventskränzen. Die Basis ist zum Beispiel eine Baumscheibe, ein Holzbalken oder Holzring. Solche Kränze sind langlebig und können jedes Jahr neu gestaltet werden.

Die Baumscheibe können Sie mit natürlichen Materialien wie Moos, Zweigen und getrockneten Beeren dekorieren. Kerzen in verschiedenen Größen und Formen lassen das ganze stimmig wirken. Wer mag, kann den Adventskranz aus Holz minimalistisch halten oder mit weiteren Dekoelementen pompös gestalten.

Dieser Adventskranz auf und aus Zahlen ist schlicht und dennoch ein echter Hingucker. Die Zahlen gibt es aus Keramik, Beton oder Gips.

Warum immer nur Tannengrün verwenden, wenn Lärchenzweige und weich fallende Kiefernäste so einen tollen Kranz ergeben? Mit ein paar Zapfen und den farblich abgestimmten Kerzen dekoriert, ist er wirklich sehr harmonisch.

Eine tolle minimalistische Idee für einen Adventskranz ist dieses Arrangement. Eine einzelne Kerze, auf der alle Zahlen von 1 bis 24 zu sehen sind. Ein bisschen wie ein Adventskalender.

Wer sich an runden Kränzen satt gesehen hat, kann dieses Jahr einen länglichen Adventskranz selbst machen.

Wenig Aufwand, aber nicht weniger schön ist eine schlichte Anordnung von klassischen roten Kerzen nebeneinander und drum herum etwas Weihnachtsdeko. Diese Variante passt hervorragend auf schmale Fensterbänke.

Last-Minute-Adventskranz: Dafür vier Weingläser nehmen, verkehrtherum auf den Tisch stellen und Kerzen oben drauf. Wenn Sie ein Tablett zur Hand haben, lässt es sich noch schöner drapieren. Etwas weihnachtliche Deko drum herum und fertig ist der längliche Adventskranz für den Tisch.

Sie haben Lust sich kreativ auszutoben und einen besonderen Blickfang für die Adventszeit zu basteln? Dann ist ein ausgefallener Adventskranz in diesem Jahr das Richtige für Sie.

Mit diesem Adventskranz in kleinen Blumentöpfen dekoriert mit Moos und Beeren holen Sie sich Natur ins Haus. Kerzen mit süßen kleinen Herzen sind ausgefallen und ganz bezaubernd.

Wer keine Angst vor Farbe hat und sich damit frischen Wind ins Zuhause holen will, für den ist ein bunter Adventskranz das Richtige. Mit kleinen Blüten, Beeren, Blättern und Zweigen ist er dennoch naturbelassen und Kerzen in knalliger Farbe setzen das i-Tüpfelchen.

Ein gehäkelter Adventskranz – absolut einzigartig! Nachdem der Kranz fertig gehäkelt ist, können Sie ihn individuell verzieren. Das Beste ist, dass dieser Adventskranz nachhaltig ist und Sie ihn nach Belieben im nächsten Jahr neu dekorieren können.

Mehr ist mehr! Das ist das Motto dieses Schmückstückes. Der Kranz besteht aus vielen kleinen Weihnachtskugeln und glitzernden Deko-Elementen. Absolutes Highlight sind die Mini-Diskokugeln. Da alle Materialen trocken sind, lässt sich der Adventskranz wieder verwenden.

Super harmonische Adventskränze kann man selber machen, wenn man sie Ton in Ton hält. Kerzen und Kranz haben die gleiche Farbe.

Ein goldener Adventskranz bringt eine elegante und festliche Note in die Adventszeit. Damit der Kranz Ton in Ton bleibt, bieten sich getrocknete Gräser zum Binden an. Schlanke, goldene Kerzen unterstreichen den edlen Look.

Ein grüner Adventskranz ist ein absoluter Klassiker. Wer es schlicht und modern mag, platziert grüne Kerzen gemeinsam mit ein paar Zweigen und Moos auf einer Baumscheibe. Natürlich lässt sich grün in grün aber auch der klassische Adventskranz aus frischem Tannengrün binden. Kerzen in verschiedenen Grüntönen verleihen dem Kranz noch mehr Variation.