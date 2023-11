Adventskranz-Trends 2023 – Ideen für Ihre Weihnachtsdeko

Adventskränze mit oder ohne Tannengrün, luxuriös oder schlicht: Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Sie Ihren Adventskranz gestalten können. Wir zeigen Ihnen die Trends.

Adventskränze Ton in Ton

Wie wäre es in diesem Jahr mit einem Adventskranz, der ganz ohne Tannengrün auskommt und Ton in Ton gehalten ist? Kerzen und Kranz haben die gleiche Farbe. Das sieht auf jeden Fall sehr harmonisch und ist was fürs Auge. Trockene Blumen, Beeren und Kugeln in pink machen es möglich.

Eisblau passt sehr gut zum Winter. Warum also nicht einen Adventskranz in dieser Farbe gestalten. Gitterkraut ist eines der Hauptbestandteile des Kranzes. Eukalyptuszweige passen farblich perfekt dazu. Die blaue Edeldistel bringt noch ein bisschen blau ins Spiel.

Das wäre die Variante in hellem Türkis. Hier sind weiße Fichtenzapfen zu einem Kranz gebunden. Ein bisschen Gitterkraut dazu, blaue Kiefernzweige und weiße Strohblumen veredeln den Kranz. Dazu die passenden Kugeln und Kerzen und fertig ist ein schicker Adventskranz in Türkis.

Adventskranz im Krippen-Look

Ist das nicht ein wunderschöner Adventskranz? Da hat man Krippe und Kranz gleich in einem, oder? Eine tolle Idee für Familien mit Kindern. Dieser Kranz schafft eine wunderbare Stimmung und hat etwas Verspieltes an sich. Die beiden Tierfiguren und die Girlande mit den Strohsternen, einfach wundervoll.

Weihnachtsdeko in Naturtönen

Schlicht, aber schön: Dieser Kranz besticht durch seinen Look. Da sticht vor allem der Kranz aus getrockneten Pandanusblättern hervor. Die Kerzen sitzen auch mehr in der Mitte und haben unterschiedliche Farben. Aber die Farben passen zum verwendeten Material. Ein sehr harmonischer Adventskranz in Naturfarben.

Opulent, mit einem Hauch von Luxus

Ja, auch Orchideen und Pfauenfedern können an einem Adventskranz gut aussehen. Hortensienblüten, rote Beeren und Sukkulenten sorgen für Abwechslung. Die pinkfarbenen Kerzen und Kugeln sind natürlich das i-Tüpfelchen.