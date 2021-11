13 Adventskalender zum Selbstbasteln

per Mail teilen

Wenn Sie einen Adventskalender basteln möchten und nach Ideen suchen, dann haben wir hier viele tolle Anregungen und Basteltipps für Sie.

Vom Last-Minute-Adventskalender , bis hin zu kreativen Kalendern aus Briefumschlägen, Streichholzschachteln oder Kaffeebechern, haben wir für Sie tolle Bastelideen zusammengetragen.

Adventskalender für jedes Alter

Adventskalender für Kinder

Adventskalender für Männer

Adventskalender aus Dosen mit Liebe zum Detail

Dosen mit Deckel mit weißem Papier überkleben. Aus schwarzem Tonpapier weihnachtliche Motive ausschneiden und auf die Dosen aufkleben. Ein zeitlos schöner Adventskalender in den auch ordentlich was reinpasst und den man jedes Jahr wiederverwenden kann.

Rentier-Kalender aus Kaffeebechern

Bei diesem Adventskalender gibt es abwechselnd ein rotes Tütchen und mal ein Rentier, gebastelt aus einem Kaffeebecher. Für die Rentier-Becher braucht man To-Go-Kaffeebecher mit Deckel. Entweder man sammelt benutzte Becher, wäscht sie aus und beklebt sie mit braunem Papier, was nachhaltiger wäre oder man kauft neue Blanko-Becher. Für die Rentiere braucht man außerdem Wackelaugen zum Aufkleben, Pfeiffenputzer in Braun für das Geweih, rote Pompons für die Nase und braunes Papier für die Ohren. Wenn die roten Tüten wiederverschließbar sind, kann man diesen lustigen Kalender auch noch komplett im nächsten Jahr verwenden.

Tannen-Wald, der es in sich hat

Dieser Adventskalender ist nicht nur ein Kalender, sondern auch eine prima Adventsdekoration. Dafür braucht man 24 kleine Schachteln. Die kann man entweder kaufen oder selbst aus Pappe basteln. Außerdem benötigt man 24 Miniatur-Weihnachtsbäume in unterschiedlichen Größen. Im Wald sind die Tannen ja auch nicht alle gleichgroß. Außerdem braucht man goldene Sterne und Zahlen zum Aufkleben, damit man weiß, welches Päckchen wann geöffnet werden darf.

Ein Adventskalender wie aus dem Märchen

Wow, was für eine wunderbare Idee. Ein Adventskalender angelehnt an das Märchen "Die Prinzessin auf der Erbse". Die 24 Matratzen sind kleine Päckchen, gefüllt mit kleinen Überraschungen. Und je näher Weihnachten rückt, um so weiter rutscht das Bett ein bisschen nach unten. Für diesen Kalender braucht man schon etwas handwerkliches Geschick und Zeit.

Schließlich muss man das Bettgestell aus Holz basteln, lackieren und erstmal trocknen lassen. Vorher die Maße auf die verwendeten Schachteln abstimmen. Für die Matratzen eignen sich größere Blanko-Streichholzschachteln oder Schachteln in denen mal Schokoladenriegel drin waren. Die Schachteln mit schönem Stoff bekleben und damit der Märchenlook auch perfekt ist, das Kissen und die Bettdecke für die Prinzessin nicht vergessen.

Adventskalender aus Papiertüten

Sind diese Rentiere nicht süß? Für diesen Adventskalender braucht man nur kleine Papiertüten und Tonpapier. Nase, Augen, Hände, Geweih und Geschenke am besten nach einer selbst gefertigten Vorlage ausschneiden und aufkleben - fertig ist der Adventskalender.

Adventskalender aus Briefumschlägen

Dieser Adventskalender aus Briefumschlägen ist so unglaublich kreativ. Ob Igel, Eule, Maus oder Fuchs, für die Waldbewohner braucht man farbige Briefumschläge und Tonpapier. Einen Ast zum Aufhängen, Faden und kleine Wäscheklammern mit Zahlen, um die Umschläge an den Fäden zu befestigen.

Milchkarton-Häuser für die Adventsüberraschungen

Eine Stadt aus Milchkartons und Safttüten! Für diesen Kalender die Kartons mit weißem oder beigefarbenem Papier bekleben. Fenster und Türen mit einem Teppichmesser ausschneiden. Alternativ kann man die Milchkartons auch mit matter, weißer Farbe besprühen, nachdem die Fenster und Türen ausgeschnitten sind.

Um die Kalender zu befüllen, einfach seitlich eine Tür einplanen oder gleich zu Anfang den Boden der Kartons wegschneiden. Die Schraubverschlüsse dienen als Kamin, also ein bisschen Watte reinstecken und schon raucht es. Wenn man vorne und hinten jeweils unterschiedliche Hausnummern aufklebt, dann braucht man nur 12 Häuser zu basteln. Man kann dann ein leeres Haus einfach wieder füllen und umdrehen. Wer mag, kann hinter die Fenster auch gelbes transparentes Papier kleben.

Adventskalender aus Streichholzschachteln

Eine schöne und simple Idee für einen Adventskalender! Dafür braucht man eine Leinwand und 24 Streichholzschachteln. Die werden mit einer Nummer beklebt oder beschriftet und nach Belieben verziert. Sind die Steichholzschachteln fertig, klebt man sie an die Leinwand. Und damit diese auch schön weihnachtlich aussieht, kann man noch Deko-Anhänger oder Weihnachtskugeln an der Leinwand befestigen.

Last-Minute-Kalender

Dieser Adventskalender eignet sich super als Last-Minute-Geschenk. Die Materialien haben Sie vielleicht auch alle zu Hause. Und zwar brauchen Sie 24 Butterbrottüten. Einfach die Ecken oben an der Öffnung der Tüte wie im Bild nach unten klappen. Knöpfe oder Krawatten mit einem schwarzen Stift aufmalen. Fliegen aus Papier ausschneiden und aufkleben. Mehrzwecketiketten auf die Tüten kleben und beschriften. Die Tüten füllen und der Reihe nach in eine Schachtel legen. Eine schnellere Variante gibt es wohl kaum.

Adventskalender aus Jeans-Taschen

Viele Männer lieben Jeans und die Farbe Blau. Mit diesem Adventskalender aus Hosentaschen kann man ihnen eine echte Freude bereiten. Für diesen Kalender braucht man ein Holzbrett und abgetrennte Hosentaschen von kaputten Jeanshosen. Die Taschen werden mit einer Heißklebepistole auf dem Holzbrett befestigt. Desweiteren kann man die Hosentaschen mit weihnachtlichen Bügelbildern und Bändern verzieren. Die Zahlen kann man aus Filz ausschneiden und auch mit Heißkleber befestigen.

Adventskalender im VW-Bulli-Look

Da wird jeder Bulli-Fan Tränen in den Augen haben, wenn er das sieht. Für diesen Adventskalender braucht man Dekostoff mit VW-Bus-Motiven. Den bekommt man mit viel Glück in einem gut sortieren Stoffgeschäft oder am besten im Internet. Aus dem Stoff 24 Säckchen nähen, dünnes Satinband zum Zubinden und Zahlen zum Aufkleben nicht vergessen.

Salami-Kalender

Ein Adventskalender für Gourmets mit Humor. Dafür braucht es nur ein paar leckere Salamis und etwas woran man sie aufhängen kann. Nummerierte Manschetten aus Papier zeigen, wo man wann wie viel von der Wust abschneiden kann.

Adventskalender aus Billiardkugeln

Aus dickerem farbigem Papier kann man diese schönen kleinen Schachteln falten. Dafür braucht man stabiles Papier, doppelseitige Klebepads und Bänder. Die Vorlage für die Billiardkugeln sechs mal auf farbigem Papier und sechs mal auf weißem Papier ausdrucken.

Die Vorlage (Seite 2) entlang der durchgezogenen Linie ausschneiden. An den gestrichelten Linien ein Lineal anlegen und mit einem Falzbein oder einer leeren Kugelschreibermine darüber fahren. So lässt sich das Papier besser falten. Die bedruckte Seite ist oben und dann die Zacken der Billiardkugel nach oben klappen. Die Laschen mit Klebepads zusammenkleben und bei 1 beginnen.

Die weißen Billiardkugeln bekommen noch eine farbige Bordüre ( Vorlage Seite 3) und dann die Zahlen auf die Kugeln kleben. Zum Verschließen in die oberen Zacken jeweils ein Loch stanzen und einen Faden oder ein dünnes Band durchziehen und nach dem Befüllen verknoten.

Für den Queue (Vorlage Seite1) die Teile 1, 2 und 3 zusammenkleben. Das Papierstück in Sternform wird ganz vorne in den Queue gesteckt und nicht geklebt. Papierteil 4 wird von außen auf den Stab 1 geklebt. Die einzelnen Teile des Queues ineinander schieben.

Vorlage für den Billiard-Adventskalender