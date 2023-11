per Mail teilen

Haben Sie Lust einen Adventskalender zu basteln? Wir haben schöne Bastel-Ideen für Sie gesammelt, mal einfach, mal aufwendig, mal Last-Minute. Lassen Sie sich inspirieren.

Der Countdown läuft. Bald ist erster Dezember und die Adventskalendersaison beginnt. Der Trend mit 24 Häusern voller Überraschungen setzt sich fort. Hier drei unterschiedliche Beispiele für Adventskalender mit Häusern.

Häuser aus braunen Papiertüten

Diese Adventskalender-Idee ist wirklich leicht umzusetzen und bietet dennoch viel Raum für Kreativität. Für diesen Tüten-Kalender braucht man 24 braune Papiertüten, 24 kleine Holzklammern, einen dicken weißen und einen goldenen Stift. Jedes Tütchen kann man durch unterschiedliches Falten des Daches und die Bemalung unterschiedlich gestalten. Durch die Optik in braun und weiß sehen die Häuser wie Lebkuchenhäuser aus, die mit Zuckerguss dekoriert sind. Mit der goldenen Farbe kann man noch ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringen. Die Zahlen von Eins bis 24 kann man entweder als Hausnummer vergeben und auf die Tüte malen oder Zahlen an der Holzklammer befestigen.

Pastellfarbene Häuser aus Karton

Für diese Häuser gibt es zwei Bastel-Möglichkeiten. 1) Sie nutzen leere Milchkartons und andere Tetra-Pack-Verpackungen als Grundlage, die sie dann mit Farbe bemalen oder mit Klebefolie bekleben. 2) Oder Sie basteln die Häuser aus pastellfarbenem Tonpapier komplett selbst.

Die Fenster und Türen schneidet man am besten mit einem Präzisionsmesser oder einem Cuttermesser aus. Aber bitte gut auf die Finger aufpassen! Hinter die ausgeschnittenen Fenster und Türen wird gelbes Transparentpapier geklebt. Dann leuchten die Häuser auch in einem angenehmen Licht, wenn man sie mit batteriebetriebene Teelichtern beleuchtet. Jedes Haus bekommt noch eine Nummer und die Dächer werden mit Kunstschnee beklebt. Mit kleinen Details wie Tannenbäumen, Fußmatte und Stiefeln und anderen Ideen aus der Weihnachtswichtel-Abteilung kann man der kleinen Stadt noch mehr Leben einhauchen. Sind alle Häuser fertig, dann können Sie die Überraschungen hineinfüllen. Dieser Adventskalender lässt sich auch im kommenden Jahr wiederverwenden.

Adventskalender aus Toitettenpapierrollen

Wieder viele kleine Häuser, aber in einem anderen Look. Sollten Sie sich für diese Adventskalender-Variante entscheiden, brauchen Sie Toilettenpapierrollen. 24 Stück davon brauchen Sie, die können Sie dann mit Papier Ihrer Wahl bekleben oder mit Bastelfarbe bemalen, die sich für Pappe eignet. Türen und Fenster wurden in diesem Beispiel mit unterschiedlichen Glitzer-Klebestiften aufgemalt. Für die Dächer braucht es braunes Tonpapier, Kunstschnee und Zahlensticker. Hier können auch Kinder beim Basteln mithelfen.

Kerzen-Kalender aus Toitettenpapierrollen

Wo wir gerade bei Toilettenpapierrollen sind: Die sind eine gute Grundlage zum Basteln. Ihre Form eignet sich auch hervorragend, um Kerzen daraus zu machen. Für diese Adventskalender-Idee brauchen Sie 24 Papprollen, rotes Geschenkpapier zum Bekleben, hellgelbes Tonpapier, um die Öffnung zu schließen, 12 Zahnstocher, die in der Mittel halbiert werden, und für die Flammen am besten gelbes und orangefarbenes Tonpapier verwenden. Für die Flamme basteln Sie sich am besten eine Vorlage, die Sie dann als Schablone verwenden.

Tannenbäume aus Papier

Dieser Adventskalender ist super einfach zu basteln. Sie schneiden Geschenkpapier in Dreiecke aus und zwar in der Größe Ihrer Wahl und kleben immer zwei Dreiecke an den langen Seiten mit Klebstoff zusammen. Die untere Seite bleibt offen, damit Sie die Tannenbäume anschließend befüllen können. Wenn Sie möchten, können Sie den Tannenbäumen noch Zacken verpassen. Mit einer Holzklammer im passenden Größenverhältnis klemmen Sie die Unterseite dann zusammen. Fehlen nur noch die Zahlen.

Adventskalender im Glas

Dieser Adventskalender ist einfach und kompakt und zudem eine schöne Geschenkidee! Man braucht dafür ein Glas mit Deckel in das 24 Süßigkeiten passen, Aufkleberpapier, einen schwarzen Stift und wer Zahlenstempel hat, kann sie hier wunderbar einsetzen. Das Glas kann man noch mit Tannenzweigen und einem schönen Band verzieren und fertig ist der Adventskalender im Glas.

Adventskalender als Riesenrad

Dieser Adventskalender ist ein echtes kleines Meisterwerk. Allerdings ist das schon ein Projekt für echte Bastler. Und vorneweg gesagt, dieses Modell eignet sich nicht dafür, es mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken zu befüllen. Dafür ist es nicht stabil genug. Wer allerdings kleine Botschaften verschenken will und Lust am Tüfteln hat, für den ist der Riesenrad-Adventskalender genau das Richtige.

Für das Riesenrad braucht man zwei Holzringe mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern, zwei Holzringe mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern, vier Rundstäbe mit einer Stärke von vier Millimetern, 37 Holz- oder Schaschlikspieße, fünf Holzspulen, die etwa zwei Zentimeter lang sind, zwei Papierkugeln oder Holzperlen, deren Löcher auf die Spieße passen. Als Unterlage auf der das Riesenrad steht, benötigt man ein Holzbrett. Um einzelnen Teile miteinander zu befestigen braucht man noch Heißkleber oder Holzleim.

Und dann gilt es noch die 24 Gondeln zu basteln. Zusammengebaut müssen sie jeweils die Größe von 4x3x3 Zentimetern haben.

Man fertigt sie am besten mit einer Schablone an. Oder man sucht nach kleinen Schachteln, die von den Maßen her passen.

Moderner Tafel-Adventskalender

Für diesen Advenskalender eine Holzplatte mit Tafelfarbe bestreichen und trocknen lassen. Posterrollen in 7-10 Zentimeter lange Stücke schneiden und mit Heißkleber an der Tafel befestigen. Mit Kreide können Sie die Tafel nach Belieben beschriften und bemalen und ihr einen individuellen Touch geben.

Den Inhalt in Seidenpapier wickeln und in die Röhren stecken. Dann kann man nicht erahnen, was sich darin befindet.

Last-Minute-Adventskalender: Lustiger Wartewichtel aus Papier

Eine süße Idee, ganz ohne Kalorien. Vom ersten bis zum 24. Dezember darf der Bart des Wichtels um ein Stückchen gekürzt werden. Und an Weihnachten lächelt einen der Wichtel ganz ohne Bart an. Eine kreative Bastelidee, für die man nur Tonpapier und Klebstoff benötigt.

Last-Minute-Adventskalender mit Botschaften

Für diese schöne Bastel-Idee braucht man 24 Tannenzapfen, Draht, Ziffern auf Papier, ein dünnes Schleifenband und Papier für die kleinen Nachrichten, die es jeden Tag zu lesen gibt. Ein dekorativer Adventskalender für die Fensterbank.

Wie aus Kaffeefiltern Rentiere werden

Da werden Kinderaugen bestimmt ganz groß. Für diesen tollen Adventskalender brauchen Sie 24 braune Kaffeefilter, rotes und braunes Tonpapier für Nase und das Rentiergeweih, einen schwarzen Stift, Klebstoff, einen Locher (für die Löcher), Geschenkbänder und einen Ast, an dem die Rentiere befestigt werden. Da können auch die Kinder schon fleißig mitbasteln.