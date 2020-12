Die Corona-Pandemie bringt alles durcheinander. Auch Weihnachten wird in diesem Jahr anders sein als sonst. Wie Sie allein oder mit der engsten Familie gut durch die Feiertage kommen.

Balkonsingen im Advent und an Weihnachten

Wie wärs, wenn Sie sich mit ihren Nachbarn zum Balkonsingen verabreden? Singen macht gute Laune und vielleicht stimmen ja auch andere Nachbarn oder Fußgänger auf der Straße mit ein.

Legen Sie fest, wann sie starten und welche Weihnachtslieder Sie singen wollen. Dekorieren Sie ihren Balkon mit Lichterketten und stellen Sie den Glühwein bereit.

Fenster werden zu Adventskalendertürchen

Hat das Haus in dem Sie wohnen 24 Fenster? Wenn nicht, tun Sie sich mit dem Nachbarhaus zusammen und werden Sie kreativ.

Die Fenster werden durchnummeriert und ab dem jeweiligen Kalendertag hat Ihre Fensterdeko dann ihren großen Auftritt.

Machen Sie es sich gemütlich

Dekorieren Sie Ihre Wohnung weihnachtlich. Stellen Sie Kerzen auf. Verwöhnen Sie sich mit Kaffee, Tee oder heißer Schokolade und leckeren Plätzchen. Hören Sie Musik, die Sie mögen oder die Sie an schöne Zeiten erinnert.

Zum Skype-Dinner verabreden

Imago Westend61

Verabreden Sie sich mit ihren Freunden und Verwandten zum Weihnachtsessen via Skype. Wer mag, kann auch dasselbe Rezept zubereiten oder sich gleich beim Kochen helfen lassen.

Vielleicht wollen Sie ihren Freunden vorneweg auch schon den Wein oder andere Leckereien schicken, damit Sie sie dann gemeinsam genießen können.

Machen Sie anderen eine Freude

Überraschen Sie Familienmitglieder, Freunde und Bekannte mit Päckchen, Karten oder Weihnachtsbriefen. Legen Sie Fotos dazu, wenn Sie mögen. Stellen Sie ihren Nachbarn etwas vor die Tür, natürlich coronasicher und am besten originalverpackt.

Damit machen Sie anderen eine Freude und zeigen, dass Sie an sie denken.

Tun Sie anderen etwas Gutes

Kontaktieren Sie das Pfarramt, die Obdachlosenhilfe, die örtliche Tafel oder eine Pflegeeinrichtung in Ihrer Nähe, um zu erfahren, ob und wie dort an den Feiertagen Unterstützung benötigt wird.

Laden Sie jemanden zu sich ein

Haben Sie noch einen Platz an Ihrer Weihnachtstafel frei? Laden Sie jemanden zu sich ein, der sonst allein die Feiertage verbringen müsste, natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Regelungen für die Feiertage. Viel Abstand und immer mal wieder Durchlüften sind auf jeden Fall gut.

Die Macher der Internetseite keinerbleibtallein.net bringen Gastgeber und Gäste zusammen.

Gottesdienste im Livestream mitverfolgen

Wenn Sie an den Feiertagen lieber nicht in die Kirche gehen wollen, weil Ihnen das zu unsicher ist oder weil Sie keinen Platz mehr bekommen haben, dann können Sie an einem Online-Gottesdienst teilnehmen, ganz bequem von der Couch aus. Das Angebot ist vielfältig. Schauen Sie einfach mal, vielleicht überträgt ja auch Ihre Gemeinde den Weihnachtsgottesdienst per Livestream. Oder Sie schauen sich die Gottesdienste live im SWR Fernsehen an.

Wenn Sie mal mit jemandem reden oder spazieren gehen wollen

Es gibt eine Reihe von Angeboten, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.

Silbernetz ist so ein ein Angebot für ältere Menschen in Deutschland. Unter der Rufnummer 0800 / 4 70 80 90 können Sie mit jemandem anonym, vertraulich und kostenfrei telefonieren. Die Hotline ist täglich von 8 Uhr bis 22 Uhr erreichbar.

Auch auf der Internetplattform nebenan.de können Menschen aus der Nachbarschaft zusammenfinden. Jeder kann da ein Angebot oder ein Gesuch einstellen. Sie müssen einfach nur aktiv werden.

Das Rote Kreuz bietet beispielsweise für ältere Menschen sogenannte Besuchsdienste an. Auf der Homepage des Roten Kreuzes kann man mit der Postleitzahlen-Suche den nächsten Anbieter für Besuchsdienste vor Ort finden. In Baden-Württemberg gilt das Angebot wegen Corona allerdings nicht flächendeckend.

In Rheinland-Pfalz bietet beispielsweise der Kreisverband Mainz-Bingen den Besuchsdienst weiterhin an, allerdings unter Auflagen. Der Besucher und der Besuchte müssen Mundschutz tragen. Und die Treffen werden derzeit nach draußen verlagert, solange es das Wetter zulässt. Aber spazieren gehen und ein bisschen plaudern, ist ja auch schon was.

Auch die Telefonseelsorge ist während der Weihnachtstage rund um die Uhr im Einsatz. Sie ist telefonisch unter 0800 / 111 0 111 , 0800 / 111 0 222 erreichbar.