Wenn das Thermometer auf über 30 Grad klettert und die Sonne vom Himmel knallt, kann es ganz schön anstrengend für den Körper werden. Warum Sie bei Hitze lieber nichts Kaltes trinken sollten und mit welchen Tipps Sie gut durch die Hitze kommen, lesen Sie hier.

1. Morgens frische und kühle Luft reinlassen

Wer morgens ans Lüften denkt, kann die Raumtemperatur runterkühlen. picture-alliance / Reportdienste zb | Kirsten Nijhof

Am besten gleich morgens nach dem Aufstehen alles gut durchlüften. Durchzug ist da ausnahmsweise mal erlaubt. Danach bis zum Abend die Fenster schließen und die Rollläden runterziehen.

Erst in den Abend- oder Nachtstunden, wenn es sich abgekühlt hat, wieder die Fenster aufreißen.

TIPP: Öffnen Sie beim Lüften auch ihre Schränke. Die speichern nämlich auch warme Luft.

2. Viel trinken, aber nicht zu kalt

Die Versuchung ist groß, sich bei großer Hitze mit einem eiskalten Getränk abzukühlen. Sinnvoller ist es, wenn das Getränk Körpertemperatur hat, also 35 bis 36 Grad. Da eignet sich Tee ganz gut oder Wasser, das nicht gekühlt ist.

Denn nimmt der Körper etwas Kaltes auf, versucht er den Temperatur-Unterschied auszugleichen und produziert Wärme. So fangen wir dann wieder an zu schwitzen.

3. Lauwarm duschen

Nicht zu kalt duschen, sonst fängt der Körper anschließend wieder an zu schwitzen. picture-alliance / Reportdienste Christin Klose

Das gleiche gilt auch beim Duschen. Deshalb lieber das Wasser lauwarm einstellen.

4. Wärmequellen in den vier Wänden abschalten

Elektrische Geräte geben Wärme ab. Wenn es eh schon zu warm ist, sollte man Geräte im Stand-by-Modus deshalb besser ausschalten. Auch das Aufladen von Elektrogeräten sollte man in die Abendstunden verlegen. Denn auch da strahlt Wärme ab.

Statt den Wäschetrockner anzuschmeißen, kann man die Wäsche auch auf dem Balkon trocknen.

Backen und kochen muss auch nicht sein. An heißen Tagen lieber auf kalte Küche setzen.

5. Kalte Küche

Ein frischer Sommersalat ist bei heißen Temperaturen genau das Richtige. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Ingrid Balabanova

Bei 30 Grad und mehr, ist Salat oft die bessere Wahl als eine warme und deftige Mahlzeit. Eine gute Alternative ist auch kalte Suppen oder Kaltschalen. Außerdem sollten wir zu Lebensmitteln greifen, die viel Wasser enthalten und uns erfrischen. Dazu zählen Tomaten, Paprika, Gurken, Melone und Ananas.

6. Zwischendurch abkühlen

Sehr angenehm ist eine Abkühlung der Handgelenke und der Füße im kalten Wasser. Einfach unterm Wasserhahn immermal wieder den Puls kühlen oder einen Eimer mit kaltem Wasser füllen und rein mit den Füßen!

7. Abkühlung auch für unterwegs

Machen Sie es, wie einst Karl Lagerfeld! Denken Sie an den Fächer. picture-alliance / Reportdienste BSIP | B. BOISSONNET

Eine prima Abkühlung für unterwegs bieten Wassersprays. Sie passen in fast jede Tasche und sorgen mit ihrem feinen Sprühnebel für eine angenehme Erfrischung. Außerdem ist jetzt die Gelegenheit, den guten alte Fächer wieder hervorzukramen.

Ein kühlendes Fußgel hilft bei geschwollenen Füßen und ist sehr angenehm, wenn man bei der Hitze viel auf den Beinen ist.

8. Sommerliche Kleidung

Bei hochsommerlichen Temperaturen empfiehlt es sich, leichte Kleidung und helle Stoffe auszuwählen. Auch der Stoff sollte angenehm zu tragen sein. Besonders geeignet sind: dünne Baumwolle, Leinen und Seide. Je luftiger der Schnitt der Kleidungsstücke, um so besser.

9. Kopf bedecken

Ein Sonnenhut ist nicht nur praktisch, er kann auch ein schönes Sommer-Accessoir sein. dpa Bildfunk Picture Alliance

Damit der Kopf nicht überhitzt, ist es wichtig, ihn vor der Sonne zu schützen. Also unbedingt an eine Kopfbedeckung denken.

10. Machen Sie ein Nickerchen

In der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr ist die Sonne am intensivsten. Machen Sie doch zu der Zeit eine Siesta, wenn Sie das einrichten können.

11. Trotz Hitze gut schlafen

Wie man sich bettet, so schläft man. Hier macht die richtige Bettwäsche den Unterschied. picture-alliance / Reportdienste dpa-tmn | Jens Kalaene

Wenn es im Schlafzimmer zu warm ist, ist es schwer einzuschlafen. Mit ein paar Tricks kann das besser gelingen. Tauschen Sie die Bettdecke gegen ein dünnes Laken aus. Bettwäsche aus Satin, Seide oder Microfaser hat einen kühlenden Effekt und ist im Sommer angenehm auf der Haut.

Sie können auch ein Kühlpad in den Kissenbezug legen oder die Wärmflasche mit Wasser füllen und in den Kühlschrank geben, nur nicht ins Gefrierfach. Alternativ können sie ein Leinentuch ins Gefrierfach legen und sich damit zudecken. Oder Sie geben gleich den Schlafanzug in den Kühlschrank. Aber vorher das Tuch oder den Schlafanzug besser in eine Plastiktüte geben.

Auf keinen Fall sollte man nackt schlafen. Denn wenn man in der Nacht schwitzt, droht eine Erkältung.

Auch sehr beliebt ist es, ein nasses Bettlaken oder Badetuch ins Fenster zu hängen. Durch die Verdunstung wird die hereinströmende Luft gekühlt. Stellt man noch einen Ventilator vor das Fenster, kann sich die frische Luft noch besser verteilen.

Wem das mit dem Bettlaken aber zu kompliziert ist, der kann eine Schüssel mit Eiswürfeln vor den Ventilator stellen.

Ansonsten ein bisschen Minzöl auf die Schläfen geben, das hat einen kühlenden Effekt. Probieren Sie einfach aus, was für Sie am besten funktioniert.