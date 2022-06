Faustregel beim Mähen

Spätestens dann mähen, wenn der Zuwachs so hoch ist wie zuvor das Gras. Die Berechnung ist ganz einfach: Wenn Sie das Gras auf sechs Zentimeter Länge abgemäht hatten, dann müssen Sie spätestens bei zwölf Zentimetern Höhe (also bei sechs Zentimetern Zuwachs) wieder mähen. So wird das Gras dicht und die Halme fallen nicht um.