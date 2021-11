3G, 2G, 1G - was bedeuten die Corona-Regeln?

3G, 2G oder auch 2G plus: Wenn wir ein Konzert, das Theater oder einfach nur ein Restaurant besuchen möchten, stoßen wir oft auf Abkürzungen. Sie stehen während der Corona-Pandemie für Zugangsbeschränkungen. Wir erklären, was die Kürzel bedeuten und was man bei der Kontrolle vorzeigen muss.