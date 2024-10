Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.

Telefon (tagsüber am besten zu erreichen) *

Für welche Show möchten Sie 1x2 Tickets gewinnen? *

12.3.2025: ABBAMANIA – The Show in Offenburg, Edeka Arena

25.3.2025: ABBAMANIA – The Show in Stuttgart, Porsche Arena

21.4.2025: Dirty Dancing in Concert in Stuttgart, Liederhalle

30.4.2025: Dirty Dancing in Concert in Freiburg, Konzerthaus

16.5.2025: The Musical Story of Elvis in Trier, Europahalle

24.5.2025: The Musical Story of Elvis in Mannheim, Rosengarten