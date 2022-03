Thomas Anders wünscht sich, dass die Welt zur Ruhe kommt

Sänger Thomas Anders singt wegen dem Krieg in der Ukraine einen Friedenssong bei seinen Konzerten in Estland und Litauen und hofft, dass Putin zur Besinnung kommt.

Am 1. März feiert Thomas Anders seinen 59. Geburtstag. Er wird den Tag zu Hause im kleinen Kreis mit seiner Familie und seinen Freunden verbringen. Im kommenden Jahr soll die Feier dann größer ausfallen.

Auf die Frage, was er sich zum Geburtstag wünscht, hat er im Interview mit SWR4 gesagt:

"In diesen Tagen wünscht man sich, dass die Welt wieder zur Ruhe kommt. Dass man zur Besinnung kommt. Dass man sagt, okay das ist vielleicht der falsche Weg. Größe zeichnet sich auch dadurch aus, dass man eine Entscheidung revidiert."

Thomas Anders spielt Konzerte in Estland und Litauen

Am vergangenen Wochenende, als der Krieg bereits in der Ukraine ausgebrochen war, spielte Thomas Anders Konzerte in den baltischen Staaten Estland und Litauen. Die beiden Länder grenzen an Russland.

Die Stimmung auf seinen Konzerten sei trotz allem gut gewesen so Anders. "Wer in mein Konzert kommt, möchte ein bisschen Abwechslung haben. Die Menschen kommen nicht mit Kriegsangst in ein Konzert."

Das einzige, dass ihm aufgefallen sei, war dass im Hotel viele Nato-Soldaten eingecheckt haben. "Das hat einem dann wieder klargemacht, dass der Krieg doch ziemlich nah dran ist."

Krieg in der Ukraine: Anders passt Konzertprogramm an

In dieser Situation hat Anders auch sein Konzertprogramm in Estland und Litauen angepasst: "Es gibt ja einen sehr schönen Song von Modern Talking "Give Me Peace on Earth" den habe ich auch gesungen."

Hier gibt es den Song im Original zum Anhören.

Sänger richtet sich an seine Fans

Während des Intros hat Thomas Anders dann den Krieg thematisiert.

"Frieden wird nicht auf dem Schlachtfeld geschlossen, sondern immer am großen Tisch. Und hoffen wir, dass wir da bald hinkommen."

Konzerte in Ukraine und Russland wurden verschoben

Die elf Konzerte in der Ukraine und in Russland wurden nun verschoben. Thomas Anders tut das sehr leid: "weil die Menschen in Russland als auch in der Ukraine können gar nichts dafür."