Thomas Anders: "Ich liebe Modern Talking"

Thomas Anders gab mit seinem Konzert in Wörth am Rhein den Auftakt zum SWR4 Festival 2024. Davor verriet er, was sein Geheimnis für eine gute Ehe ist und dass Koblenz Heimat ist.

"Das Leben ist jetzt" – das passende Motto für das Konzert von Thomas Anders und seiner Band und einer der ersten Titel, mit dem er die Festivalbesucherinnen und -besucher in Wörth am Rhein begrüßte. Es war eine Mischung aus all seinen Hits: solo, dem Duo mit Florian Silbereisen "Sie sagte doch sie liebt mich", bei dem Silbereisen auf der Video-Leinwand im Hintergrund zu sehen und zu hören war, und seinen Modern Talking Hits. Und irgendwie war das auch eine Art Zeitreise durch die Karriere von Thomas Anders. SWR Ronny Zimmermann Modern Talking: Die riesen Chance und der Anfang der Karriere Mit Liedern wie "Brother Louie" oder "Geronimo's Cadillac" und natürlich der Song, von dem er sagte, dass er sein Leben veränderte und mit dem alles anfing: "You're My Heart, You're My Soul" kamen auch Modern Talking Fans auf ihre Kosten. Alles in allem kann man aber sagen: Das Publikum war textsicher, sang lauthals mit und lange hielt es niemanden im Festsaal auf den Stühlen. "Ich liebe Modern Talking, ich liebe die Songs und bin immer wieder überrascht, egal wo ich bin, dass viele Menschen auf der Welt wirklich so viele Menschen Modern Talking Songs kennen und lieben." Mit "Cheri Cheri Lady" gab Thomas Anders am Ende eine krachende Zugabe, die die Festivalbesucherinnen und -besucher und alle Helferinnen und Helfer mit einem Ohrwurm nach Hause entlässt. SWR Ronny Zimmermann Thomas Anders und seine Frau sind ein Dreamteam Privat wie geschäftlich, Thomas Anders und seine Frau Claudia Hess sind ein Team das funktioniert. Sie bekommen alles voneinander mit, sind zusammen unterwegs und Claudia kümmert sich um seine Kanäle in den sozialen Medien. Eines seiner Geheimnisse für eine gute Ehe ist der gemeinsame Humor. "Meine Eltern sind definitiv meine Vorbilder. Sie leben genau das vor, was ich auch gern hätte", sagt der gemeinsame Sohn Alexander Mick über die zwei. Thomas Anders: "Koblenz ist die Heimat" SWR Lucas Kurfeß "Das ist die Heimat, die ist im Grunde immer schöner." Im Interview für die SWR4 Facebook-Seite machte der Sänger seine Liebe zu Koblenz noch mal deutlich. Außerdem mag Thomas Anders die verschiedenen Jahreszeiten in Deutschland sehr und genießt es, saisonal zu kochen. Bei dem leidenschaftlichen Hobbykoch gibt es in der kalten Zeit auch gerne mal etwas Deftiges wie Rouladen mit Soße. So schön war das SWR4 Festival 2024