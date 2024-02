SWR4 Vereint – Gewinnen Sie 1.000 Euro für Ihr Vereinsprojekt

per Mail teilen

Wir unterstützten Vereine in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Einfach bei SWR4 Vereint mitmachen und für Ihr Vereinsprojekt 1.000 Euro gewinnen.

Auf die Vereine. Fertig. Los! SWR4 sagt allen im Südwesten DANKE, die sich in den vielen Vereinen engagieren. Egal ob Sie in einem Musikverein, der Nachbarschaftshilfe, bei den Landfrauen oder im Sportverein aktiv sind, eines haben Sie doch alle gemeinsam: Für tolle Projekte fehlt meistens das Geld. Melden Sie sich jetzt mit Ihrem Vereinsprojekt an und gewinnen mit etwas Glück 1.000 Euro für die Umsetzung des Vereinstraums.

Ab dem 26. Februar ziehen wir mehrmals täglich Projekte aus allen Bewerbervereinen und geben den Vereinsnamen und das Projekt live im Radio bekannt. Dann haben Sie mit allen Vereinsmitgliedern genau vier SWR4-Hits lang Zeit, sich bei uns zu melden. Ruft ein Vereinsmitglied innerhalb der vier Hits bei uns an, haben Sie 1.000 Euro gewonnen.

Der Preis wird von den Sparkassen zur Verfügung gestellt.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.