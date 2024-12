Der große Herzenssache-Tag in SWR4

Schicken Sie uns Ihren Musikwunsch und wir freuen uns über Spenden für die Kinderhilfsaktion Herzenssache, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt.

Am 22. Dezember, also am 4. Advent, erfüllen wir von 10 bis 21 Uhr Ihre Musikwünsche. Füllen Sie direkt den "Musikwunschzettel" aus und mit etwas Glück hören Sie ihr Lieblingslied am 22. Dezember bei SWR4.

Gemeinsam die Zukunft der Kinder besser machen

Eine Vielzahl von Projekten hat Herzenssache auch in diesem Jahr in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland ausgewählt. Um deren wertvolle Arbeit finanziell zu fördern, braucht es Menschen, die mitmachen und spenden.

Hier klicken für die Onlinespende oder die Bankverbindung

Viele Projekte im ganzen Land

Herzenssache wird dank Ihrer Spenden viele Projekte im Südwesten unterstützen, die kranken und benachteiligten Kindern das Leben etwas leichter machen. Ihr Geld kommt dabei direkt bei den Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an. Schon ein kleiner Betrag bewirkt Großes!

Wichtiger Hinweis: Die Hörer*innen können für Herzenssache e.V. in beliebiger Höhe spenden und sich auch einen Song im Radio bei SWR4 wünschen. Die Entscheidung, ob und welche Titel gespielt werden, liegt bei der SWR4 Musikredaktion; insoweit besteht kein Anspruch auf Ausspielung des gewünschten Musiktitels.

Alle Daten werden ausschließlich im Rahmen und zur Durchführung des großen Herzenssache-Tages bei SWR4 verwendet. Die Daten werden nach Ende der Aktion gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen zum Datenschutz beim SWR.