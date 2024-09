Am letzten September-Wochenende verwandelt sich der Bürgerpark in Wörth am Rhein in eine Partymeile – mit zahlreichen kostenlosen Events von SWR4 zum Genießen unter freiem Himmel. Der Eintritt ist frei!

In schöner Atmosphäre und bei hoffentlich gutem Wetter können Sie im Bürgerpark mit Freunden und Familie feiern, wenn auf der Leinwand die Konzerte aus der Festhalle Wörth übertragen werden. Auch die Promitalk-Interviews mit spannenden Gästen sind als Livestream im Park zu sehen.

Nicht zuletzt sorgen unser SWR4 DJ und regionale Künstler live im Park für Stimmung und laden zum Tanzen und Feiern ein. So können Sie auch ganz ohne Ticket beim SWR4 Festival mitfeiern!

Freitag, 27.9.: Thomas Anders im Livestream und Partymusik vom DJ

Am Freitag geht es um kurz nach 17 Uhr los mit Thomas Anders im Promitalk, der auf die Leinwand im Bürgerpark übertragen wird. Wir dürfen gespannt sein, was der Weltstar aus Koblenz Neues und Spannendes zu erzählen hat.

Anschließend können Sie mit SWR4 DJ Maik Schieber zusammen feiern und sich auf das Highlight des Abends freuen: Ab 20 Uhr sehen Sie das Konzert mit Thomas Anders aus der Festhalle Wörth live auf der Leinwand. Im Anschluss an das Konzert legt unser SWR4 DJ nochmal Musik auf.

Thomas Anders Foto: Ben Wolf

Samstag, 28.9.: Live-Musik, Gewinnspiele und die Hits der Bee Gees

Ab 15 Uhr begrüßt SWR4 Moderator Matthias Methner den Karlsruher Künstler Guitarman live im Park. Zwischendurch gibt es für die Parkbesucher unter anderem den "Promiklatsch" mit der SWR4 Promireporterin Kristina Hortenbach und Gewinnspiele zum Mitmachen. Ab 18:30 Uhr können Sie dann wieder zur Musik des SWR4 DJ feiern.

Ab 20 Uhr der Höhepunkt des Tages: Sehen Sie den Auftritt der Band NIGHT FEVER – A Tribute To The Bee Gees in der Festhalle Wörth im Livestream und feiern Sie mit zu den größten Hits der Bee Gees wie "Stayin‘ Alive", "How Deep Is Your Love" und natürlich "NIGHT FEVER"!

NIGHT FEVER – A Tribute to the Bee Gees René van der Voorden

Sonntag, 29.9.: Live-Band, Heike Boomgaarden und Chris de Burgh

Auch am Sonntag führt unser Moderator Matthias Methner ab 15 Uhr durch das Programm im Bürgerpark. Er begrüßt unter anderem die Landauer Band ThomFreds und die SWR4 Gartenexpertin Heike Boomgaarden.

Das Highlight ist am Sonntag dann das Konzert mit Chris de Burgh, das Sie ab 19 Uhr live auf der Leinwand im Park genießen dürfen. Singen und tanzen Sie mit zu gefühlvollen Liedern des irischen Sängers wie "The Lady in Red" oder "High on Emotion"!