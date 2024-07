Das Jahr 2024 ist für Chris de Burgh ein ganz besonderes. Vor 50 Jahren veröffentlichte er sein erstes Album "Far Beyond These Castle Walls" und im Oktober feiert er seinen 75. Geburtstag.

Das Konzert mit dem irischen Superstar wird am Sonntagabend das Finale des SWR4 Festivals. Mit Gitarre und am Klavier wird er einen Querschnitt seiner mehr als 330 Songs abliefern, bei dem Sie sich auf "The Lady in Red", "Don’t Pay the Ferrymen", "High on Emotion" und viele weitere Welthits freuen dürfen.